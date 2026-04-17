ΒΙΝΤΕΟ: Βαρύ μηχάνημα σφήνωσε σε οροφή φορτηγού στην Πάφο – Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReportCY στην σύγκρουση ένα βαρύ κατασκευαστικό όχημα και ένα φορτηγό μεταφορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, ένας μεγάλος τηλεσκοπικός φορτωτής (telehandler) που εκτελούσε εργασίες στην περιοχή, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το πάνω μέρος του διερχόμενου φορτηγού. Η εικόνα που αντίκρισαν οι παρευρισκόμενοι ήταν σοκαριστική, καθώς ο εκτεινόμενος βραχίονας και ο κάδος του μηχανήματος «τρύπησαν» την οροφή του φορτηγού, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στη δομή του χώρου αποθήκευσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το βαρύ μηχάνημα να παραμένει σφηνωμένο στο πάνω μέρος του φορτηγού, το οποίο την ώρα της πρόσκρουσης φαίνεται πως ήταν σταματημένο ή κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Από τη σφοδρότητα της επαφής, συντρίμμια από το αμάξωμα του φορτηγού διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, ενώ ευτυχώς η καμπίνα του οδηγού δεν επηρεάστηκε άμεσα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον χειριστή του γερανού σε αυτή την ασυνήθιστη σύγκρουση.