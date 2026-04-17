ΒΙΝΤΕΟ: Βαρύ μηχάνημα σφήνωσε σε οροφή φορτηγού στην Πάφο – Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα
ΒΙΝΤΕΟ: Βαρύ μηχάνημα σφήνωσε σε οροφή φορτηγού στην Πάφο – Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

 17.04.2026 - 19:36
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πάφος μετά από ένα ασυνήθιστο τροχαίο που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReportCY στην σύγκρουση ένα βαρύ κατασκευαστικό όχημα και ένα φορτηγό μεταφορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, ένας μεγάλος τηλεσκοπικός φορτωτής (telehandler) που εκτελούσε εργασίες στην περιοχή, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το πάνω μέρος του διερχόμενου φορτηγού. Η εικόνα που αντίκρισαν οι παρευρισκόμενοι ήταν σοκαριστική, καθώς ο εκτεινόμενος βραχίονας και ο κάδος του μηχανήματος «τρύπησαν» την οροφή του φορτηγού, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στη δομή του χώρου αποθήκευσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το βαρύ μηχάνημα να παραμένει σφηνωμένο στο πάνω μέρος του φορτηγού, το οποίο την ώρα της πρόσκρουσης φαίνεται πως ήταν σταματημένο ή κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Από τη σφοδρότητα της επαφής, συντρίμμια από το αμάξωμα του φορτηγού διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, ενώ ευτυχώς η καμπίνα του οδηγού δεν επηρεάστηκε άμεσα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον χειριστή του γερανού σε αυτή την ασυνήθιστη σύγκρουση.

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε τίθεται σε ισχύ

«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

Τέλος ο εμπαιγμός της Λάρνακας: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα – Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

