Τέλος ο εμπαιγμός της Λάρνακας: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα – Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

 17.04.2026 - 19:43
Σαφές μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι «δεν πάει άλλο» στέλνει η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, η οποία μετά από σημερινή συνεδρίαση έλαβε σειρά αποφάσεων για το ζήτημα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης.

Σε δηλώσεις του στο Themaonline, ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στασιμότητα που παρατηρείται, επισημαίνοντας ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τον τερματισμό του συμβολαίου με την ΚΙΤΙΟΝ, δεν έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου μεταφορών.

Όπως ανέφερε, η Λάρνακα ανέμενε την εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει τίποτα ουσιαστικό. «Δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τους πολίτες με υποσχέσεις. Έχει έρθει η ώρα των έργων και των πράξεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανάπτυξης προχωρά σε τριπλή δράση. Πρώτο βήμα αποτελεί η έκδοση αυστηρής ανακοίνωσης, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για νέες συζητήσεις ή προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Αυτό που απαιτείται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι σαφή χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες αποφάσεις και ξεκάθαρη απάντηση για το ποιος θα χρηματοδοτήσει τα έργα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης με τη συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των πολιτών και την ανάδειξη της κοινής γραμμής που έχει χαραχθεί.

Το τρίτο και πιο δυναμικό βήμα αφορά την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών  Αλέξη Βαφεάδη στη Λάρνακα, στις αρχές Μαΐου. Κατά την επίσκεψη αναμένεται να ανακοινωθούν στοιχεία για τον διαθέσιμο χερσαίο χώρο προς ανάπτυξη, ωστόσο η πόλη επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι αυτή τη φορά δεν αρκούν οι εξαγγελίες.

«Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η Λάρνακα δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Αυτή τη φορά απαιτούμε έργα», υπογράμμισε ο κ. Βύρας.

Η απόφαση της Επιτροπής σηματοδοτεί μια νέα φάση πίεσης προς την κυβέρνηση, με τη Λάρνακα να εμφανίζεται ενωμένη και αποφασισμένη να διεκδικήσει την ανάπτυξη που εδώ και χρόνια παραμένει σε εκκρεμότητα.

