Τραγωδία στη Βρετανία: Επτάχρονη εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη – Συνελήφθη η νταντά της

Η αστυνομία συνέλαβε την γυναίκα που την πρόσεχε και τις απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και παραμέληση ανηλίκου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της 30ης Μαρτίου, όταν η 30χρονη πήγε την 7χρονη Νίλα Μέι Μπράντσο σε πάρκο στην περιοχή Όουστον του Ντόνκαστερ, για να παίξει.

Το κοριτσάκι βρισκόταν σε γήπεδο γκολφ όταν ξέφυγε από την προσοχή της νταντάς της και πέρασε από ένα κενό στο φράχτη, με κατεύθυνση προς το δάσος, όπως προέκυψε από την ανάκριση.

Όταν εντοπίστηκε ήταν αναίσθητη και με το πρόσωπο προς τα κάτω σε μια λίμνη στους κήπους του ξενοδοχείου Owston Hall ενώ κηρύχθηκε νεκρή την ίδια ημέρα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αρχικές έρευνες για τον θάνατο της Nyla έδειχναν ότι δεν υπήρχαν ύποπτες συνθήκες, αλλά οι «εν εξελίξει έρευνες» οδήγησαν τους αστυνομικούς να προβούν στη σύλληψη.

Ο επιθεωρητής Gary Magnay δήλωσε: «Η σπαρακτική απώλεια της Nyla May είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο όχι μόνο στην οικογένειά της, τους φίλους και τους αγαπημένους της, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Η οικογένεια της Nyla May συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεών μας καθώς προχωρά η έρευνά μας, και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε σε αυτή τη φοβερή περίοδο».

Είπε: «Η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, δεν πρέπει να δημοσιεύσει οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ανάκριση που ξεκίνησε στο Δικαστήριο του Ιατροδικαστή του Ντόνκαστερ νωρίτερα αυτό το μήνα, η Nyla, η οποία δεν μιλούσε και ήταν αυτιστική, βρισκόταν υπό την επίβλεψη μιας παιδικής φροντίστριας όταν πέρασε από ένα άνοιγμα σε έναν φράχτη και κατευθύνθηκε προς ένα κοντινό δάσος.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της Nyla, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρήση drones και αστυνομικού αεροσκάφους.

Αποδίδοντας φόρο τιμής στη Nyla προηγουμένως, η οικογενειακή φίλη Charlotte Cooper είπε στο BBC ότι η Nyla, από το Skellow, ήταν «γεμάτη φως και εκπληκτική ενέργεια». «Η Nyla ήταν το πιο γλυκό κορίτσι που είχα ποτέ την τιμή να κρατήσω και να φροντίσω», πρόσθεσε.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο BBC, η φίλη της οικογένειας Σάρλοτ Κούπερ περιέγραψε τη Νάιλα ως «καλλιτέχνιδα της απόδρασης» που είχε την τάση να το σκάει. Η Κούπερ είπε ότι η πιστοποιημένη από την Ofsted παιδική φροντίστρια είχε ενημερωθεί ότι η Νάιλα ενέχει «κίνδυνο φυγής».

«Την ήξερα όλη της τη ζωή, είδα και τα αδέλφια της να μεγαλώνουν, τα οποία λάτρευαν την μικρή τους αδελφή, ήταν απλά μαγική, ποτέ λυπημένη, πάντα στον κόσμο της Nyla».

Μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στη μνήμη της Nyla έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 20.000 λίρες.

