2026 ΕΣΣΟ: Πώς και πού θα υποβάλετε ψηφιακά τις δηλώσεις επιλογής – Όλες οι λεπτομέρειες

ΑρχικήΚοινωνία2026 ΕΣΣΟ: Πώς και πού θα υποβάλετε ψηφιακά τις δηλώσεις επιλογής – Όλες οι λεπτομέρειες
 17.04.2026 - 20:11
Τέθηκε την Παρασκευή σε λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία «e-Κατάταξη» για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων επιλογής των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυκτα της 3ης Μαΐου 2026, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Στράτευση» και ακολουθώντας τη διαδρομή «Στρατολογία - e-Κατάταξη».

Σημειώνεται πως για την πρόσβαση στην Κυβερνητική Πύλη απαιτείται η δημιουργία προφίλ, ως πολίτης (φυσικό πρόσωπο) και η ταυτοποίησή του.

«Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχώρησαν στη δημιουργία προφίλ και στη ταυτοποίησή του παρακαλούνται όπως άμεσα το διευθετήσουν», αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας.

Οι στρατεύσιμοι της 2026 ΕΣΣΟ μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την καταχώριση της επιθυμίας τους σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και κατανομής στην Εθνική Φρουρά.

Η διαδικασία αφορά την κατανομή στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα, καθώς και την τοποθέτηση σε Μονάδες. Παράλληλα, περιλαμβάνει την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Δόκιμοι) και εθνοφρουρών που θα υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομείς, Στρατονομία, ΟΥΚ).

Επιπλέον, σύμφωνα με το Υπουργείο, αφορά τις Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, τις Τεχνικές Ειδικότητες, τις Τεχνολογίες Αιχμής, καθώς και τη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ).

Παράλληλα με τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «e-Κατάταξη», τέθηκε σε λειτουργία στο Υπουργείο Άμυνας το Κέντρο Υποστήριξης Κατάταξης, για παροχή βοήθειας κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Γονείς, κηδεμόνες και στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν στην τηλεφωνική γραμμή 1430, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πλατφόρμας.

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο Άμυνας, η εξυπηρέτηση παρέχεται από τις 08:00 έως τις 17:00 τις καθημερινές και από τις 08:00 έως τις 13:00 τις αργίες.

Τραγωδία στη Βρετανία: Επτάχρονη εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη – Συνελήφθη η νταντά της

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

