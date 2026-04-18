Σοκ: Ξεπερνά την Ευρώπη η Κύπρος…στα σκουπίδια – Πόσα παράγει κάθε πολίτης

Συγκεκριμένα, το 2024 κάθε πολίτης στην ΕΕ παρήγαγε κατά μέσο όρο 517 κιλά απορριμμάτων, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 511 κιλά που ήταν το 2023. Σε βάθος δεκαετίας, η αύξηση φτάνει τα 38 κιλά ανά άτομο (+8%), επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγή σκουπιδιών ακολουθεί ανοδική τροχιά.

Η θέση της Κύπρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Κύπρου, όπου τα αστικά απόβλητα ανά κάτοικο κυμαίνονται περίπου στα 630 κιλά το 2024. Το ποσοστό αυτό τοποθετεί τη χώρα αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, φέρνοντάς την πιο κοντά σε χώρες με υψηλή παραγωγή απορριμμάτων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η Αυστρία, η Δανία και το Βέλγιο, με ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες αποβλήτων ανά άτομο. Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στη Ρουμανία, την Εσθονία και την Πολωνία.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, η παραγωγή αποβλήτων αυξήθηκε σε 20 χώρες της ΕΕ, με το Βέλγιο, την Τσεχία και την Αυστρία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η Κύπρος παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση σε σχέση με το 2014, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί.

Την ίδια στιγμή, η ανακύκλωση στην ΕΕ δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά όχι με τον ρυθμό που θα ανέμενε κανείς.

Το 2024, ανακυκλώθηκαν κατά μέσο όρο 248 κιλά ανά κάτοικο, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48,1% των συνολικών αποβλήτων. Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ξεκάθαρη εικόνα: οι Ευρωπαίοι –και μαζί τους και οι Κύπριοι– παράγουν ολοένα και περισσότερα σκουπίδια, την ώρα που η μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων παραμένει πρόκληση.