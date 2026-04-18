Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣοκ: Ξεπερνά την Ευρώπη η Κύπρος…στα σκουπίδια – Πόσα παράγει κάθε πολίτης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ: Ξεπερνά την Ευρώπη η Κύπρος…στα σκουπίδια – Πόσα παράγει κάθε πολίτης

 18.04.2026 - 07:30
Σοκ: Ξεπερνά την Ευρώπη η Κύπρος…στα σκουπίδια – Πόσα παράγει κάθε πολίτης

Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν τα αστικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, με την εικόνα να προκαλεί προβληματισμό – και την Κύπρο να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, το 2024 κάθε πολίτης στην ΕΕ παρήγαγε κατά μέσο όρο 517 κιλά απορριμμάτων, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 511 κιλά που ήταν το 2023. Σε βάθος δεκαετίας, η αύξηση φτάνει τα 38 κιλά ανά άτομο (+8%), επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγή σκουπιδιών ακολουθεί ανοδική τροχιά.

Η θέση της Κύπρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Κύπρου, όπου τα αστικά απόβλητα ανά κάτοικο κυμαίνονται περίπου στα 630 κιλά το 2024. Το ποσοστό αυτό τοποθετεί τη χώρα αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, φέρνοντάς την πιο κοντά σε χώρες με υψηλή παραγωγή απορριμμάτων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η Αυστρία, η Δανία και το Βέλγιο, με ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες αποβλήτων ανά άτομο. Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στη Ρουμανία, την Εσθονία και την Πολωνία.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, η παραγωγή αποβλήτων αυξήθηκε σε 20 χώρες της ΕΕ, με το Βέλγιο, την Τσεχία και την Αυστρία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η Κύπρος παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση σε σχέση με το 2014, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί.

Την ίδια στιγμή, η ανακύκλωση στην ΕΕ δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά όχι με τον ρυθμό που θα ανέμενε κανείς.

Το 2024, ανακυκλώθηκαν κατά μέσο όρο 248 κιλά ανά κάτοικο, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48,1% των συνολικών αποβλήτων. Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ξεκάθαρη εικόνα: οι Ευρωπαίοι –και μαζί τους και οι Κύπριοι– παράγουν ολοένα και περισσότερα σκουπίδια, την ώρα που η μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων παραμένει πρόκληση.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Σοκ: Ξεπερνά την Ευρώπη η Κύπρος…στα σκουπίδια – Πόσα παράγει κάθε πολίτης
Προηγούμενο άρθρο

 18.04.2026 - 07:21
Επόμενο άρθρο

 18.04.2026 - 07:33
Σοβαρό τροχαίο: Ανατράπηκε όχημα που οδηγούσε 16χρονος - Στο νοσοκομείο τέσσερις ανήλικοι - Δείτε βίντεο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο: Ανατράπηκε όχημα που οδηγούσε 16χρονος - Στο νοσοκομείο τέσσερις ανήλικοι - Δείτε βίντεο

  •  18.04.2026 - 07:05
Σοκ: Ξεπερνά την Ευρώπη η Κύπρος…στα σκουπίδια – Πόσα παράγει κάθε πολίτης

  •  18.04.2026 - 07:30
Σήμανε συναγερμός: Έκρηξη έξω από περίπτερο στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  18.04.2026 - 07:16
Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

  •  18.04.2026 - 08:05
Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Επηρεάζουν την Κύπρο καταιγίσες και σκόνη - Στους 6 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές

  •  18.04.2026 - 07:41
Οι δύο γυναίκες που έφεραν τα άνω - κάτω στην Κύπρο: Annie Alexui και «Σάντυ»

  •  18.04.2026 - 07:21
Οδηγοί προσοχή: Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης επηρεάζουν την κυκλοφορία - Περιορισμένη ορατότητα

  •  18.04.2026 - 07:33
Συλλεκτικό δίευρω για την Κυπριακή Προεδρία – Πόσα θα κοστίζει και πώς να το αποκτήσετε – Δείτε φωτογραφία

  •  17.04.2026 - 22:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα