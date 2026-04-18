Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Επηρεάζουν την Κύπρο καταιγίσες και σκόνη - Στους 6 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές
Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Επηρεάζουν την Κύπρο καταιγίσες και σκόνη - Στους 6 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές

 18.04.2026 - 07:41
Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν ολόκληρο το νησί από τις 06:00 το πρωί της 18ης Απριλίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και στα βόρεια ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια το πρωί, ενώ από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης επηρεάζουν την κυκλοφορία - Περιορισμένη ορατότητα

 18.04.2026 - 07:33
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

 18.04.2026 - 08:05
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα