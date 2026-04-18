Υπόθεση «Σάντυ» - Κώστας Κληρίδης: «Θα παραθέσω αν χρειαστεί όποια στοιχεία περιήλθαν εις γνώση μου»

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα
Επανέρχεται με νέα ανάρτηση ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι δύο γυναίκες που έφεραν τα άνω - κάτω στην Κύπρο: Annie Alexui και «Σάντυ»
Σε σύντομη γραπτή δήλωση προχώρησε σήμερα ο κ. Κληρίδης σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» που προέκυψε από τις αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και του νομικού Νίκου Κληρίδη.
Ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι προχωρεί σε δήλωση «επειδή σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζεται ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να τηρεί σιγή ισχύος ως προς τα θέματα που ανακύπτουν από τις αναρτήσεις των κ.κ. Μ. Δρουσιώτη και Ν. Κληρίδη».
Προσθέτει ότι «τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση μου μετά την αφυπηρέτηση μου ως προς κάποια υπηρεσιακής φύσεως θέματα, θα τα παραθέσω, αν χρειαστεί, εκεί όπου πρέπει με κάθε υπευθυνότητα».
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
