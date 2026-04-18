Υπόθεση «Σάντυ» - Κώστας Κληρίδης: «Θα παραθέσω αν χρειαστεί όποια στοιχεία περιήλθαν εις γνώση μου»
Υπόθεση «Σάντυ» - Κώστας Κληρίδης: «Θα παραθέσω αν χρειαστεί όποια στοιχεία περιήλθαν εις γνώση μου»

 18.04.2026 - 10:18
Τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση του μετά την αφυπηρέτηση του θα τα παραθέσει, αν χρειαστεί, εκεί όπου πρέπει με "κάθε υπευθυνότητα", αναφέρει ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης.

Σε  σύντομη γραπτή δήλωση προχώρησε σήμερα ο κ. Κληρίδης σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» που προέκυψε από τις αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και του νομικού Νίκου Κληρίδη.

Ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι προχωρεί σε δήλωση «επειδή σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζεται ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να τηρεί σιγή ισχύος ως προς τα θέματα που ανακύπτουν από τις αναρτήσεις των κ.κ. Μ. Δρουσιώτη και Ν. Κληρίδη».

Προσθέτει ότι «τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση μου μετά την αφυπηρέτηση μου ως προς κάποια υπηρεσιακής φύσεως θέματα, θα τα παραθέσω, αν χρειαστεί, εκεί όπου πρέπει με κάθε υπευθυνότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ώρες αγωνίας: Άφαντος ο 17χρονος Βασίλης από τη Λευκωσία - Μήπως τον είδατε; Φωτογραφία

Οδηγοί Προσοχή: Περιορισμένη ορατότητα λόγω πυκνής ομίχλης και σκόνης σε αυτές τις περιοχές

