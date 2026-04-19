Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και ο δικανικός έλεγχος τεκμηρίων από αρμόδιο τμήμα της Europol ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τη αυθεντικότητα των μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν δημοσίως.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη ο Αρχηγός της Αστυνομίας τόνισε ότι η δύναμη έχει προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρίσκεται στον πυρήνα της διερεύνησης. Τόνισε επίσης ότι η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε αφήγημα αλλά γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια.

Για την πορεία των ερευνών θα ενημερωθεί την Τρίτη και το Υπουργικό συμβούλιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.