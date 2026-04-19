Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 19.04.2026 - 12:28
Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και ο δικανικός έλεγχος τεκμηρίων από αρμόδιο τμήμα της Europol ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τη αυθεντικότητα των μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν δημοσίως.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη ο Αρχηγός της Αστυνομίας τόνισε ότι η δύναμη έχει προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρίσκεται στον πυρήνα της διερεύνησης. Τόνισε επίσης ότι η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε αφήγημα αλλά γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια.

Για την πορεία των ερευνών θα ενημερωθεί την Τρίτη και το Υπουργικό συμβούλιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

 19.04.2026 - 12:18
Επόμενο άρθρο

Στα χέρια της Αστυνομίας δύο οπαδοί μετά το Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ - Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

 19.04.2026 - 12:33

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εξαπέλυσε πυρά ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Ολόκληρη η κοινωνία ασχολείται με ψεύτικες καταγγελίες και μυθεύματα»

Εξαπέλυσε πυρά ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Ολόκληρη η κοινωνία ασχολείται με ψεύτικες καταγγελίες και μυθεύματα»

  •  19.04.2026 - 12:37
Πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές - Οι αριθμοί ανά επαρχία

Πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές - Οι αριθμοί ανά επαρχία

  •  19.04.2026 - 11:45
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος και «καρφώθηκε» σε τοίχο οικίας - Οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος και «καρφώθηκε» σε τοίχο οικίας - Οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

  •  19.04.2026 - 10:59
Δήμος Γεωργιάδης: «Αποστολή μου είναι να φέρω τη νέα γενιά κοντά στην Κερύνεια»

Δήμος Γεωργιάδης: «Αποστολή μου είναι να φέρω τη νέα γενιά κοντά στην Κερύνεια»

  •  19.04.2026 - 10:52
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
Ανέκοψαν 22χρονο σε όχημα με φιμέ τζάμια - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

Ανέκοψαν 22χρονο σε όχημα με φιμέ τζάμια - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

  •  19.04.2026 - 10:15
Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

  •  19.04.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα