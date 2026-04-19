Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ: Νεκρή οδηγός: Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - Δείτε φωτογραφίες

 19.04.2026 - 17:59
ΕΛΛΑΔΑ: Νεκρή οδηγός: Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - Δείτε φωτογραφίες

Νεκρή είναι η οδηγός που απεγκλωβίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 την Κυριακή 19 Απριλίου, στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πάνω σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Παράλληλα, εξετάζεται αν το όχημα που οδηγούσε ήταν ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση, η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και στην συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τροχαίο αποδίδεται πιθανότατα σε εκτροπή του οχήματος, ενώ δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο περιστατικό.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Νεκρή οδηγός στη Νεμέα, το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα, δείτε φωτογραφίες

Νεκρή οδηγός στη Νεμέα, το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα, δείτε φωτογραφίες

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα