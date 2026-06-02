Μάριος Οικονόμου: Το σπαρακτικό τελευταίο «αντίο» στον 34χρονο πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή - Δείτε φωτογραφίες

Ο 34χρονος, που ήταν πατέρας ανήλικου παιδιού, είχε τραυματιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου της 23ης Μαΐου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Ο άτυχος Μάριος είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη συντριβή του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μάριου, με την υπόσχεση ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή. Ανακοινώσεις για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου εξέδωσαν η ΟΥΕΦΑ, η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, πολλές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, Λεβαδειακός, Νίκη Βόλου, Πανθρακικός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός.

Ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του, η επιτροπή διοίκησης του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, αποφάσισε για την εβδομάδα που διανύουμε οι σημαίες που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ να παραμείνουν μεσίστιες.

Πηγή: ethnos.gr