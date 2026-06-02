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ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Το σπαρακτικό τελευταίο «αντίο» στον 34χρονο πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή - Δείτε φωτογραφίες

 02.06.2026 - 21:51
Μάριος Οικονόμου: Το σπαρακτικό τελευταίο «αντίο» στον 34χρονο πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή - Δείτε φωτογραφίες

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου, αποχαιρέτισαν σήμερα (2/6) στις 17:00, στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, τον 34χρονο παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα πριν 10 ημέρες.

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Ο 34χρονος, που ήταν πατέρας ανήλικου παιδιού, είχε τραυματιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου της 23ης Μαΐου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Ο άτυχος Μάριος είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη συντριβή του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μάριου, με την υπόσχεση ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή. Ανακοινώσεις για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου εξέδωσαν η ΟΥΕΦΑ, η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, πολλές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, Λεβαδειακός, Νίκη Βόλου, Πανθρακικός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός.

Ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του, η επιτροπή διοίκησης του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, αποφάσισε για την εβδομάδα που διανύουμε οι σημαίες που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ να παραμείνουν μεσίστιες.

Πηγή: ethnos.gr

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα Τρίτη 2/6 αργά το απόγευμα στην Αστάνα, του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη του, την πρώτη που Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

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