Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

Ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο, εγκαταλελειμμένο σε ανάχωμα εκτός του οδοστρώματος, έδινε την εντύπωση ενός σοβαρού τροχαίου που ίσως είχε μείνει αδήλωτο, πυροδοτώντας σενάρια για την τύχη των επιβαινόντων ή την προέλευση του οχήματος.

​Η κινητοποίηση των πολιτών και των μελών της σελίδας RoadReportCY ήταν άμεση, με τις πρώτες μαρτυρίες να τοποθετούν το συμβάν αργά το βράδυ του Σαββάτου, 18 Απριλίου. Η παραμονή του οχήματος στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, επιβεβαιωμένη και από επαγγελματίες οδηγούς ταξί, ενέτεινε τις απορίες, καθώς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου έφερε εμφανή σημάδια σύγκρουσης με τις οδικές υποδομές.

​Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάρτηση της σελίδας, το όχημα ανήκει νόμιμα στον ιδιοκτήτη του και δεν προκύπτει κανένα ζήτημα κλοπής ή παράνομης ενέργειας. Το ατύχημα έχει ήδη καταγραφεί, με τον οδηγό να έχει ενημερώσει από την πρώτη στιγμή τόσο την Αστυνομία Κύπρου όσο και την ασφαλιστική του εταιρεία.

​Ο λόγος που το τρακαρισμένο όχημα παρέμεινε «ξεχασμένο» στο σημείο για τόσες ώρες ήταν καθαρά τεχνικός. Η δύσβατη θέση στην οποία κατέληξε μετά τη σύγκρουση, σε συνδυασμό με το κόστος και τις υλικοτεχνικές δυσκολίες της ρυμούλκησης, καθυστέρησαν την απομάκρυνση του.