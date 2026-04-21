Στην Κύπρο ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

Στις 10.00 π.μ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα δεχθεί τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνων θα συναντηθεί επίσης και με τον Τουρκοκύπριο Έρχιουρμάν.

Σημειώνεται πως Ζαν-Πιέρ Λακρουά έφτασε χθες στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη.

Chief of @UNPeacekeeping Jean-Pierre Lacroix, just touched down in #Cyprus for a 2-day visit of #UNFICYP. He will meet with top @UN official on the island, Khassim Diagne, peacekeepers from military, @UNPOL and civil affairs components #serving4peace in the #bufferzone, and… pic.twitter.com/3JG0lc0ANr — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) April 20, 2026

Πέραν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θα συναντηθεί με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ Χασίμ Ντιάν, με ειρηνευτές από στρατιωτικές δυνάμεις, την Αστυνομία UNPOL καθώς και με εκπροσώπους και των δύο κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως διευκρίνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε δηλώσεις του χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του SIGMA, η επίσκεψη δεν σχετίζεται άμεσα με τις πρόσφατες προκλήσεις στην Πύλα, αν και τα ζητήματα των παραβιάσεων στην πράσινη γραμμή θα βρεθούν αναπόφευκτα στην ατζέντα των επαφών του.

Σε δηλώσεις του αργότερα στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως το γεγονός ότι έρχεται στην Κύπρο είναι σημαντικό, σημειώνοντας ότι «δείχνει την προσήλωση των ΗΕ και ότι αυτή παραμένει αμείωτη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Αναπληρωτής ΓΓ ΟΗΕ θα συζητήσουν ευρύτερα για το Κυπριακό πρόβλημα και τις τελευταίες εξελίξεις.

Ικανοποίηση για την άμεση αντίδραση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ εξέφρασε η κυβέρνηση

Ικανοποίηση για την άμεση αντίδραση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις νέες προκλήσεις των κατοχικών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη και συγκεκριμένα στην περιοχή Πλάτη της Πύλας, εξέφρασε η Κυβέρνηση.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γιάννης Αντωνίου είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη στην Κύπρο, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιέρ Λακρουά.

Επισήμανε πως ο κύριος Λακρουά είναι αρμόδιος για επιχειρησιακά θέματα των Ηνωμένων Εθνών και μπορεί να αντιληφθεί τί συμβαίνει επί του εδάφους, αφού γνωρίζει την περιοχή.

Παράλληλα τόνισε πως η θέση της ειρηνευτικής δύναμης, είναι ότι οι κατοχικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην περιοχή.

«Πρέπει να δούμε πως αντιμετωπίζουμε τα τελευταία επεισόδια έντασης και επιβάλλεται να υπάρξει επαναφορά στην πρότερα κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Αντωνίου.

Υπ. Άμυνας: Παρακολουθεί στενά την κατάσταση η Εθνική Φρουρά

Στενά παρακολουθεί την κατάσταση η Εθνική Φρουρά μετά την έξαρση των τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών στη νεκρή ζώνη, με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των πολιτών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι «είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία έξαρση προκλήσεων από μέρους των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων».

Πρόσθεσε ότι η Εθνική Φρουρά, «στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, που πρωτίστως είναι η ασφάλεια των πολιτών, παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά διαβήματα για το ζήτημα, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι αυτά γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών.