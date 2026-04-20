«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Ονούφριος Κουλλάς, παρουσιάζοντας τις 31 θεματικές προτεραιότητες, τόνισε ότι πρόκειται για ένα δυναμικό και εξελισσόμενο πλαίσιο πολιτικής. «Τίποτα δεν παραμένει στατικό. Οι πολιτικές μας αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται με νέους στόχους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας», σημείωσε.

Οι 31 θεματικές προτεραιότητες του Δημοκρατικού Συναγερμού περιλαμβάνουν:

1. Κυπριακό

2. Συμμαχίες – Άμυνα – Ασφάλεια

3. Ο ρόλος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4. Οικονομική σταθερότητα, πλεόνασμα και μείωση δημόσιου χρέους

5. Φορολογική πολιτική και οικογενειακό αφορολόγητο

6. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων

7. Διαφάνεια, έλεγχος και λογοδοσία

8. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

9. Μείωση γραφειοκρατίας και ψηφιακή μετάβαση

10. Τοπική αυτοδιοίκηση και βελτίωση εξυπηρέτησης πολιτών

11. Αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος

12. Διαχείριση υδατικού ζητήματος

13. Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα και επιστημονικής ανάπτυξης

14. Ενεργειακή πολιτική και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

15. Ηλεκτροκίνηση και ανανέωση στόλου οχημάτων

16. Ανακύκλωση και κυκλική οικονομία

17. Προσιτή στέγη και ενοίκιο για όλους

18. Δικαιότερη προσφυγική πολιτική

19. Ταμείο Αλληλεγγύης

20. Αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

21. Ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια

22. Επαρκείς συντάξεις και στήριξη τρίτης ηλικίας

23. Στήριξη ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις

24. Υγεία και ενίσχυση του ΓεΣΥ

25. Έρευνα και καινοτομία

26. Μεταναστευτική πολιτική

27. Ασφάλεια και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος

28. Πολιτισμός και στήριξη δημιουργών

29. Παιδεία, ολοήμερο σχολείο και αθλητισμός

30. Τουρισμός

31. Ναυτιλία

Αυτούσια η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου:

«Σήμερα το γεωπολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται, αλλάζει άρδην. Ζούμε σε μια εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα.

Στη γειτονιά μας η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Με την αναθεωρητική Τουρκία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις μεταβολές και τις κρίσεις, για να αποκομίσει όφελος και να ενισχύσει τη θέση της.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή διατάραξε το παγκόσμιο εμπόριο, αύξησε σημαντικά τις τιμές ενέργειας και των πρώτων υλών και δημιούργησε σημαντικούς κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε.

Οι πολίτες ένιωσαν ανασφάλεια, ο τουρισμός πλήγηκε, το κόστος ζωής αυξήθηκε και η καθημερινότητά μας επηρεάστηκε. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση το σύνολο της οικονομίας μας απειλούνται.

Από την πρώτη στιγμή Δημοκρατικός Συναγερμός επεξεργάστηκε και πρότεινε μέτρα για να συγκρατήσουμε το κόστος ζωής και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στον τουρισμό και τους εργαζόμενους.

Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση. Αλλά χρειάζεται να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση, και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να περιορίσουμε τις συνέπειες.

Απαιτούνται ωστόσο πρόσθετα μέτρα για να ανακουφίσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τη μείωση των αφίξεων επισκεπτών. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, ως ένα ασφαλή προορισμό, και να επιταχύνουμε έργα ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουμε την οικονομία μεσοπρόθεσμα, στο ενδεχόμενο που η κρίση έχει διάρκεια. Απαιτείται επίσης η αποφασιστική στήριξη των κτηνοτρόφων μας που βρέθηκαν στη δίνη μίας άλλης μεγάλης κρίσης που απειλεί ολόκληρο τον τομέα και μεγάλο μέρος των εξαγωγών μας.

Κύριες και Κύριοι,

Στις κρίσιμες στιγμές απαιτείται ακόμη περισσότερη σοβαρότητα, σύνεση, συναίνεση και υπεύθυνη πολιτική στάση από όλους. Απαιτείται ταχύτητα, σχεδιασμός και μεταρρυθμίσεις που θα πάρουν τη χώρα μας μπροστά. Για μας, αυτός είναι ο ρόλος μας, η βασική μας αποστολή. Δεν μας ταιριάζει η στασιμότητα, βάζουμε συνεχώς υψηλούς στόχους.

Αυτό απαιτεί από εμάς το δημόσιο συμφέρον και η μικρή μας πατρίδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια μιας μεγάλης πατρίδας που δεν απειλείται από κανένα. Απεναντίας, ζούμε σε μια μικρή και ημικατεχόμενη πατρίδα, υπό την απειλή της Τουρκίας, και πλησίον μιας ασταθούς περιοχής.

Δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Δεν επιτρέπονται οι πειραματισμοί και τα μοιραία λάθη.

Και όμως: αντί μέγιστης σοβαρότητας, σύνεσης και υπευθυνότητας, η πατρίδα μας σήμερα κινδυνεύει από φαιδρά φαινόμενα λαϊκισμού, υπερβολών, εύηχων συνθημάτων, ισοπέδωσης των πάντων και πρακτικών στοχοποίησης ανθρώπων και θεσμών. Με απώτερο στόχο την υλοποίηση αδίστακτων προσωπικών φιλοδοξιών και πολιτικών επιδιώξεων.

Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε τα αποτελέσματα του χάους που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια φαινόμενα. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά η κοινωνία παρακολουθούσε αποσβολωμένη, η Δημοκρατία πληγώθηκε, το κράτος δικαίου υποχώρησε. Άνθρωποι καταδικάστηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια, οικογένειες εκτέθηκαν, παιδιά πληγώθηκαν ένας άνθρωπος στην Ελλάδα χαροπαλεύει. Σήμερα αυτοί, αύριο εμείς, εσείς, τα παιδιά μας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στέκεται ΑΠΕΝΑΝΤΙ απο τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα. Και είμαστε ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ: να αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε όσους επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση του κράτους μας. Δεν μας επιτρέπεται η σιωπή.

Θα σταθούμε ανάχωμα στην τοξικότητα, τον λαϊκισμό, τις ακρότητες και την ατεκμηρίωτη καταγγελία, από όποιον και αν προέρχεται.

Θα προστατεύσουμε το κράτος μας. Δεν θα επιτρέψουμε την υπονόμευση.

Θα προστατεύσουμε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στον τόπο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε συντεταγμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που να θωρακίζουν τη θεσμική λειτουργία του κράτους. Μόνο έτσι μπορούμε να παράξουμε πολιτικές επωφελείς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Χωρίς σταθερότητα, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αν ισοπεδωθούν τα πάντα θα είναι διάλυση, όχι βελτίωση.

Για τη σταθερότητα στον τόπο είναι απαραίτητη προϋπόθεση μια σοβαρή και λειτουργική Βουλή. Τι θα γίνει αν αύριο η ίδια η νομοθετική εξουσία παραλύσει, αποσταθεροποιηθεί, και εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας;

Το δίλημμα σήμερα είναι σαφές: σοβαρότητα ή λαϊκισμός; Τεκμηριωμένες θέσεις και επιχειρήματα ή συνθήματα και τοξικότητα; Σταθερότητα ή αποσταθεροποίηση; Θα πάμε υπεύθυνα μπροστά ή πίσω στις συνέπειες της αποσταθεροποίησης: των αποκοπών, των φορολογιών, της ανεργίας, του κλεισίματος επιχειρήσεων;

Κύριες και κύριοι,

Εμείς επιλέγουμε να πάμε υπεύθυνα μπροστά. Γι’ αυτό δεν αποπροσανατολιζόμαστε από τη βασική μας αποστολή που είναι η παραγωγή πολιτικών θέσεων, προτεραιοτήτων και στόχων που πρέπει να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια.

Η χώρα μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Θέλουμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω, να ανέβουμε ψηλότερα στη διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη.

Παρουσιάζουμε σήμερα 31 θεματικές ως κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Δημοκρατικού Συναγερμού για την επόμενη δεκαετία. Υλοποιούμε με σειρά προτεραιότητας, αλλά στα πλαίσια συγκροτημένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Στην πορεία ο σχεδιασμός πρέπει να αναπροσαρμόζεται και να επικαιροποιείται αναλόγως εξελίξεων, ενώ καινούργιοι στόχοι πρέπει να ενσωματώνονται.

Μελετάμε ταυτόχρονα πολλές άλλες θεματικές. Σίγουρα δεν εξαντλούνται όλα στη σημερινή παρουσίαση. Θα παρουσιάζουμε σε συστηματική βάση τις θέσεις και προτάσεις μας και σε άλλα θέματα, σε δημοσιογραφικές διασκέψεις, όπως κάναμε και στο παρελθόν.

Δεν θα υπεισέλθω στις θεματικές καθότι θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση.

Επιθυμώ μόνο να πω το εξής: είμαι περήφανη για το στελεχιακό μας δυναμικό. Για τους Βουλευτές μας και την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, το Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου και τις Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής. Προωθούνται προτάσεις νόμου, παράγονται ιδέες, εξετάζονται νομοσχέδια, κατατίθενται τροπολογίες, μελετώνται λύσεις, προετοιμάζονται δημοσιογραφικές διασκέψεις.

Όσα παρουσιάζουμε συνοπτικά σήμερα, είναι προϊόν τέτοιας σοβαρής μελέτης από πολλά στελέχη τα τελευταία χρόνια. Μελέτες που συνεχώς αναθεωρούνται.

Θέλω να ευχαριστήσω το Γραφείο Τύπου που συνόψισε και κωδικοποίησε τις προτάσεις μας και επιμελήθηκε το κείμενο που έχουμε μπροστά μας.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω εμφαντικά πως η πατρίδα μας δεν είναι σάπια. Κάτι τέτοιο προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς στη Δημόσια Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στο Στρατό, στην Εκπαίδευση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που εργάζονται με φιλότιμο, εντιμότητα και ευσυνειδησία. Προσβάλλει την υγιή επιχειρηματικότητα που στην μεγάλη της πλειονότητα εργάζεται τίμια. Προσβάλλει πολλούς που τίμησαν τα αξιώματα που τους ανέθεσαν οι πολίτες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, και κυρίως μετά την καταστροφή του 1974, προσβάλλει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά που με κόπους και θυσίες συνέλαβε και συμβάλλει στην σταθερότητα του σήμερα.

Άλλωστε η Κύπρος μας είναι κράτος μέλος της ΕΕ στην οποία απαιτούνται υψηλά πρότυπα για τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Είναι μέλος της Ευρωζώνης με υψηλές απαιτήσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Έχει ένα ψηλό βιοτικό επίπεδο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες ανά το παγκόσμιο, παρά το ότι είναι ημικατεχόμενη και αντιμετωπίζει πρόβλημα ασφάλειας.

Αλλά υπάρχουν ανάμεσά μας και σάπια μήλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που πρέπει να εντοπιστούν, να απομονωθούν και να τιμωρηθούν. Όχι με γενικεύσεις αλλά με τρόπο ορθό, συντεταγμένο και θεσμικό. Και την ίδια ώρα, μέσα από τη θεσμική θωράκιση να αποτρέπεται η επανεμφάνιση νέων σάπιων μήλων.

Σε αυτή την προσπάθεια ο Δημοκρατικός Συναγερμός και εγώ προσωπικά είμαστε στην πρωτοπορία. Ζητούμε επανειλημμένως την πλήρη και θεσμική διερεύνηση του καθετί. Όλα στο φως. Να τιμωρηθεί παραδειγματικά όποιος εμπλέκεται σε οτιδήποτε.

Προσωπικά, δεν κάλυψα και δεν θα καλύψω ποτέ κανένα. Δεν διαχώρισα ποτέ, σε δικούς μας και μη. Η φαυλότητα δεν έχει χρώμα και από όπου και αν προέρχεται είναι απολύτως καταδικαστέα. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανένα και λογοδοτούμε μόνο στους πολίτες.

Και δεν θα ανεκτώ σκιές για την εντιμότητα της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, που δεν έχει κανένας καμία δοσοληψία με το κράτος, που δεν πήγε ποτέ κανένας δικαστήριο, ούτε υπήρξε το οτιδήποτε. Μόνο ως κοινή λασπολογία θα απαντούμε σε φαιδρές λογικές.

Υπηρετούμε όλοι με απόλυτη αφοσίωση τις αρχές Διαφάνεια Παντού, Έλεγχος σε Όλα, Μηδενική Ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό.

Με μεταρρυθμίσεις και θεσμική θωράκιση μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά. Και αυτό είναι το όραμά μας: να την πάρουμε μπροστά, να δώσουμε προοπτική, να εκσυγχρονιστούμε για να συμβαδίζουμε με τη νέα εποχή, να την ανεβάσουμε όσο γίνεται ψηλότερα.

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε αποφασισμένοι, το τονίζω, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να κρατήσουμε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στον τόπο μας και να σπρώξουμε την χώρα μας μπροστά. Δεν θα επιτρέψουμε να πάμε πίσω. Οι θυσίες του κόσμου για να ορθοποδήσουμε από τις αλλεπάλληλες κρίσεις δεν μπορεί να πάνε χαμένες.

Σας ευχαριστώ.»