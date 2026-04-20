Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

 20.04.2026 - 20:12
ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

Η παρουσία της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, σε διπλωματικό φόρουμ στην Τουρκία και συγκεκριμένα η συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, προκάλεσε συζητήσεις μετά τη δημοσίευση σχετικής φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα διακρίνονται τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή στη στάση του Οργανισμού για το Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην πολιτική του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, η κα Ντι Κάρλο συμμετείχε στο Anatolia Diplomacy Forum και η επίμαχη φωτογραφία απλώς αποτυπώνει τη διάταξη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

«Ας είμαστε σαφείς: αυτό δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ για το Κυπριακό», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

Τόνισε επίσης ότι η θέση του Οργανισμού παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ ο ΟΗΕ συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη λύση στο νησί, στο πλαίσιο των καθορισμένων παραμέτρων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 19:59
ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

  •  20.04.2026 - 20:12
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα