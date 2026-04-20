ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

Στην εικόνα διακρίνονται τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή στη στάση του Οργανισμού για το Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην πολιτική του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, η κα Ντι Κάρλο συμμετείχε στο Anatolia Diplomacy Forum και η επίμαχη φωτογραφία απλώς αποτυπώνει τη διάταξη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

«Ας είμαστε σαφείς: αυτό δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ για το Κυπριακό», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

Τόνισε επίσης ότι η θέση του Οργανισμού παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ ο ΟΗΕ συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη λύση στο νησί, στο πλαίσιο των καθορισμένων παραμέτρων.