Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΗλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα μέσα σε λεωφορείο στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα μέσα σε λεωφορείο στην Ελλάδα

 20.04.2026 - 19:38
Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα μέσα σε λεωφορείο στην Ελλάδα

Μια απίστευτη ιστορία εντιμότητας εκτυλίχθηκε το πρωί, όταν μία ηλικιωμένη γυναίκα ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα που περιείχε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα και τελικά της επιστράφηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή 856, το οποίο εκτελεί δρομολόγιο από το Αιγάλεω ως τη Δάφνη. Η επιβάτιδα κατέβηκε από το λεωφορείο και άφησε πίσω την τσάντα της χωρίς να το αντιληφθεί. Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε το αντικείμενο και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος του ζήτησε να τοποθετηθεί μπροστά, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα το αναζητήσει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο οδηγός δέχθηκε ειδοποίηση από το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ, όπου τον ρωτούσαν αν έχει βρεθεί τσάντα στο όχημα. Τότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι το περιεχόμενό της ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει τι υπήρχε μέσα, είχε ρίξει μόνο μια επιφανειακή ματιά, διακρίνοντας φρούτα. Ωστόσο, στο εσωτερικό της τσάντας βρίσκονταν 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, γεγονός που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπεύθυνης στάσης του.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Η τσάντα τελικά παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της, ολοκληρώνοντας μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη, αν δεν υπήρχε η άμεση αντίδραση επιβατών και εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Σοκαριστικό: Πέταξαν δέκα νεογέννητα κουταβάκια σε χωράφι – Εθελοντές ζητούν βοήθεια με το τάισμά τους – Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Ανδρέας Γεωργίου: Επιστρέφει σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό με δύο σειρές – Η επίσημη ανακοίνωση
Απίστευτη απάτη: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

 20.04.2026 - 19:18
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Σε μια εφ' όλης της ύλης παρέμβαση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, με κυριότερα τις καταγγελίες για διαφθορά και την κρίση στην κτηνοτροφία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

  •  20.04.2026 - 18:05
Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

  •  20.04.2026 - 17:02
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

  •  20.04.2026 - 14:46
«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

  •  20.04.2026 - 14:04
Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

  •  20.04.2026 - 17:30
Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

  •  20.04.2026 - 16:44
Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

  •  20.04.2026 - 19:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα