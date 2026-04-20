ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: Επτακομματική Βουλή με την ΕΔΕΚ να «παραμονεύει» – Πώς αξιολογούν οι πολίτες την «ποιότητα» των ψηφοδελτίων

Παράλληλα, ενισχύεται η ψήφος διαμαρτυρίας και η αβεβαιότητα των ψηφοφόρων, ενώ νέα δεδομένα προκύπτουν ως προς την αξιολόγηση των υποψηφίων και τις μετακινήσεις μεταξύ κομμάτων, σκιαγραφώντας ένα ιδιαίτερα ρευστό προεκλογικό σκηνικό.

Ταυτότητα Έρευνας

Στην έρευνα που διεξήχθη από 14-17/4/2026 συμμετείχαν 1094 άτομα από όλη την Κύπρο.

Μεγαλώνει η απογοήτευση που νιώθουν οι πολίτες αγγίζοντας το 58% σε σχέση με 50% στη δημοσκόπηση Μαρτίου.

Μια νέα ερώτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έρχεται στη νέα δημοσκόπηση του SIGMA. Με την ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων των πλείστων κομμάτων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν ποια κόμματα έχουν τους πιο αξιόλογους υποψηφίους. Πρώτο κόμμα το ΔΗΣΥ με 32% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 24%. Σημαντικό εύρημα είναι το ΕΛΑΜ από το τρίτο κόμμα σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, εμφανίζεται στην πέμπτη θέση σε αυτή την ερώτηση.

Μεγάλο το ποσοστό για τον κανένα (17%) και το δεν γνωρίζω στο 20% γεγονός που αποδεικνύει την απογοήτευση των πολιτών και ενδεχομένως την απουσία σωστής επικοινωνίας από τους υποψηφίους και τα κόμματα.

Ψήφος Διαμαρτυρίας

Επίσης σε σχέση με τον Μάρτιο, στη δημοσκόπηση Απριλίου καταγράφεται μικρή αύξηση της τάξης του 2% στην ψήφο διαμαρτυρίας στις Βουλευτικές φθάνοντας το 43%.

Επίσης διαχρονικά τους τελευταίους μήνες καθώς πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση φαίνεται μία αύξηση στη βεβαιότητα για προσέλευση στην κάλπη η οποία σταθεροποιήθηκε στο 69%.

Τη μεγαλύτερη πάντως αύξηση στη βεβαιότητα ψήφου τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τα κόμματα παρουσιάζει το ΔΗΚΟ που δείχνει μία ανανεωμένη δυναμική για το κόμμα του κέντρου.

Πρώτο κόμμα περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες βγάζουν το ΔΗΣΥ.

Πρόθεση Ψήφου

Άλλη μία δημοσκόπηση βγάζει ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να ισοδυναμούν στην πρώτη θέση με 17.5%. Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου επτά κόμματα πιάνουν το όριο του 2,5% για είσοδο στη νέα Βουλή: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΚΟ, Άμεση Δημοκρατία, και VOLT με την ΕΔΕΚ να καραδοκεί και να διεκδικεί τη δική της είσοδο αφήνοντας ανοικτό και το ενδεχόμενο για οκτακομματική Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη μία, τα ποσοστά αποχής είναι πολύ χαμηλά. Από την άλλη, υπάρχει ένα ποσοστό 13,5% που χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως ανένταχτοι, ότι δηλαδή δεν ανήκουν σε κάποιο από τα κόμματα.

Ίδια εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια με τους αναποφάσιστους να φθάνουν το 14,5%. Με βάση πάντως τα αποτελέσματα του 2021 το 30% των αναποφάσιστων ψήφισαν ΔΗΣΥ και το 12% τήρησαν αποχή. Φυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το 2021 δεν είχαμε ούτε ΑΛΜΑ, ούτε Άμεση Δημοκρατία ούτε VOLT ούτε Σήκου Πάνου και ας μη ξεχνάμε τους Οικολόγους οι οποίου έχουν κάνει συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και άλλους χώρους/πρόσωπα.

Μετακινήσεις Ψηφοφόρων

Όσον αφορά τις μετακινήσεις ψήφων με βάση το τι ψήφισαν το 2021, διαφαίνεται μια ροή ψηφοφόρων από ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ αλλά και από ΕΛΑΜ σε ΔΗΣΥ. Το ΑΛΜΑ λαμβάνει ένα 10% από το ΑΚΕΛ ενώ η Άμεση Δημοκρατία «τραβάει» μικρά ποσοστά από όλα τα κόμματα.