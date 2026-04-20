Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

Οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε κυκλώματα μαστροπείας και διακίνησης ναρκωτικών, αναζητώντας συνδέσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ο πατέρας της νεαρής καταγγέλλει την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου, αφήνοντας αιχμές για δραστηριότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τη χρήση ουσιών.

Παράλληλα, το πεδίο των ερευνών διευρύνεται, καθώς πέρα από τους τρεις ήδη προφυλακισμένους –τον 23χρονο φίλο της, τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και τον 22χρονο– εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με την 19χρονη μέσω του 23χρονου. Ο ίδιος κλήθηκε να καταθέσει για ώρες και παρέδωσε το κινητό του, ενώ αναφέρει πως η πρώτη τους επαφή έγινε μέσω τρίτου προσώπου.

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε 4 ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Ο … με κάλεσε και είχε συνακρόαση την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή», είπε στο MEGA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά. Μου είπε ότι τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια.

Λοιπόν, της λέω “Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις”.

Στις 04:04 νομίζω με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα, ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε … Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα».

Το ίδιο βράδυ στο διπλανό δωμάτιο ήταν ένα 18χρονο κορίτσι μαζί με τον 22χρονο. Μία άλλη γυναίκα 31 ετών είναι αυτή που έφερε σε επαφή τον 23χρονο με τον 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα.

Ποια είναι η 18χρονη του δωματίου «11»; Τι άκουσαν οι υπόλοιποι ένοικοι το βράδυ του θανάτου της Μυρτούς; Γιατί η ιδιοκτήτρια του καταλύματος απέκρυψε την παρουσία τους;

«Αργότερα, της είπε ο 22χρονος πως τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν όμως άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που ήταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει γιατί φοβήθηκε και της είπε ο 22χρονος να μείνει μέσα.

Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο, είδε τη Μυρτώ κάτω κι άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει “ζεις;”», λένε από το περιβάλλον της 18χρονης.

Νέα στοιχεία αναμένονται από τα κινητά όλων των εμπλεκομένων αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης, ενώ, η αδελφή της απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να μιλήσει στις Αρχές ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδερφή της Μυρτούς.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», συμπλήρωσε.

«Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων και για αυτή την μάνα που αυτή τη στιγμή, περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους», επεσήμανε ακόμη.

Εξηγώντας και τη δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, σχολίασε πως «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Αργότερα μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος επιτέθηκε έντονα κατά του 66χρονου, λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».

Ο πατέρας της 19χρονης κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας», ενώ αναφέρεται και στον 66χρονο με τον οποίο φέρεται να επικοινωνούσε, λέγοντας πως ίσως βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν μηνύματα και αποστολή χρημάτων λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε ο πατέρας.

