 21.04.2026 - 10:04
Υπόθεση «Σάντυ»: Η δικαστική διαμάχη για αναγνώριση του παιδιού της - Αρνήθηκε DNA και τον έβγαλαν πατέρα

Στο φως των εξελίξεων γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντυ», η οποία έχει ταρακουνήσει την κυπριακή κοινωνία μετά και τις αποκαλύψεις του Μακάριου Δρουσιώτη, έρχεται στην επιφάνεια και μια παλαιότερη αλλά καθοριστική δικαστική απόφαση που αφορά την πατρότητα του παιδιού της. Πρόκειται για υπόθεση που ξεκίνησε το 2012 και κατέληξε μέχρι το Εφετείο, με το παιδί να έχει γεννηθεί εκτός γάμου το 2010.

Η «Σάντυ» είχε ζητήσει από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας να αναγνωριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο ως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της. Παρά την έντονη άρνηση του ίδιου, ο οποίος υποστήριζε ότι δεν είχε καμία ερωτική σχέση μαζί της, το Δικαστήριο έκρινε ως αξιόπιστες τις καταθέσεις της ίδιας και της μητέρας της, που έκαναν λόγο για συχνές ερωτικές συνευρέσεις την επίμαχη περίοδο. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε η άρνηση του άνδρα να υποβληθεί σε εξέταση DNA, παρά σχετικό διάταγμα.

Το Εφετείο, στο οποίο προσέφυγε ο άνδρας, επικύρωσε πλήρως την πρωτόδικη απόφαση, απορρίπτοντας την έφεση και υιοθετώντας το σκεπτικό του Δικαστηρίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, «το μοναδικό, απόλυτο και εύλογο συμπέρασμα που μπορεί να εξαγάγει το Δικαστήριο από την άρνηση του να υποβληθεί σε γενετικές εξετάσεις… είναι ότι είναι ο βιολογικός πατέρας». Σημειώνεται ότι μεταξύ των δικαστών που εξέτασαν την έφεση ήταν και ο Μιχάλης Χριστοδούλου, όνομα που επίσης εμπλέκεται στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από την υπόθεση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το Δικαστήριο έδωσε βαρύτητα όχι μόνο στην άρνηση για εξέταση DNA, αλλά και στη συνολική εικόνα της μαρτυρίας, κρίνοντας πως η εκδοχή της «Σάντυ» ήταν συνεπής και τεκμηριωμένη, σε αντίθεση με εκείνη του άνδρα που απορρίφθηκε ως αναληθής. Παράλληλα, απορρίφθηκαν και οι ισχυρισμοί ότι το παιδί θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα άλλης σχέσης, καθώς δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σήμερα να δώσει νέο βάρος στις εξελίξεις της υπόθεσης, η οποία συνεχίζει να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη.

