Video: Μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια και συνετρίβη
Video: Μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια και συνετρίβη

 24.04.2026 - 07:43
Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στο Λος Άντζελες, αφού έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο πιλότος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, ο πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας άνδρας περίπου 70 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη συντριβή.

Ο πιλότος ήταν ο μόνος επιβάτης του αεροσκάφους και δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου Whiteman, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο της συντριβής, το αεροσκάφος ήταν ενοικιαζόμενο.

Δείτε βίντεο:

 
ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

Τραμπ: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, «δεν βιάζομαι»

 24.04.2026 - 07:25
Άννα Βίσση: Για διακοπές στο νησί του Μάρλον Μπράντο, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε

 24.04.2026 - 07:51
Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

