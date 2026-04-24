Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει με οργή τον πυροβολισμό ενός ανυπεράσπιστου σκύλου, της Μαΐλης, σε μια πράξη ακραίας βίας που σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στην περιοχή Πέρα Χωριό Νήσου.

Το άτυχο ζώο εντοπίστηκε τραυματισμένο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική, όπου δίνει τη δική του μάχη για αποκατάσταση υπό την επίβλεψη ειδικών. Η είδηση του τραυματισμού της Μαΐλης από όπλο έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους πολίτες να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό την πλήρη διερεύνηση του τοπικού αστυνομικού σταθμού, μετά από επίσημη καταγγελία που υποβλήθηκε για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών φαίνεται να αποδίδουν καρπούς, καθώς υπάρχει ήδη στο κάδρο των ερευνών συγκεκριμένο ύποπτο άτομο. Η άμεση ταυτοποίηση και η εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης αποτελούν πλέον το μεγάλο στοίχημα για την Αστυνομία, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Παρέμβαση για το σοβαρό αυτό περιστατικό έκανε η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα του Κινήματος, κ. Ανθή Μουζούρη, η οποία υπήρξε καταπέλτης στις δηλώσεις της. Η κ. Μουζούρη υπογράμμισε πως τέτοιες βάρβαρες συμπεριφορές αποτελούν σαφή ένδειξη επικίνδυνης κοινωνικής παθογένειας που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Το μήνυμα είναι σαφές: η κακοποίηση ζώων δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα, αλλά ένα σοβαρό έγκλημα που απαιτεί μηδενική ανοχή και την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για όσους θεωρούν πως μπορούν να ασκούν βία χωρίς συνέπειες.