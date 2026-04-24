Αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να έχει κάθε σκύλος

Μια από τις πιο κλασικές εικόνες που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τον σκύλο μας είναι να έχει στο στόμα του μια δική μας κάλτσα. Είναι γεγονός πως τα περισσότερα παιχνίδια του σκύλου περιλαμβάνουν κάτι που μπορεί να βάλει στο στόμα του. Κόκκαλα, μπαλάκια, κόμποι, αλλά και δικά μας αντικείμενα, όπως κάλτσες, καλώδια και ό,τι άλλο μπορεί να κουβαλήσει, βρίσκονται ακόμα και στο κρεβάτι του.

Δυστυχώς, αν δεν διορθώσουμε και εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας έγκαιρα και σωστά, αυτό μπορεί να συμβεί και στο δρόμο, με κίνδυνο να δηλητηριαστεί ή να πνιγεί. Αν φάει κάτι από κάτω που δεν γνωρίζουμε τι είναι, υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι τοξικό.

Το στόμα είναι σημαντικό για τον σκύλο. Με αυτό εξερευνεί τον κόσμο, τις γεύσεις και μεταφέρει αντικείμενα. Άλλες φορές βλέπουμε να βάζει στο στόμα ένα παιχνίδι και να το πετάει προς τα πίσω, αντιγράφοντας την κίνηση που κάνουμε όταν του το πετάμε.

Επομένως το ιδανικό παιχνίδι για εκείνον και αυτό που δεν θα έπρεπε να λείπει από κανέναν είναι κάτι να μασάει.

Ας δούμε για ποιους λόγους είναι χρήσιμα τα παιχνίδια για μάσημα και αν δεν έχετε ήδη, θα πρέπει να χαρίσετε ένα στον τετράποδο φίλο σας:

Μειώνουν το στρες

Αν επιστρέφετε σπίτι και βλέπετε μαξιλάρια και χαρτιά πεταμένα και μασημένα στο πάτωμα, τότε δύο πράγματα συμβαίνουν: Ο σκύλος ή έχει άγχος ή βαριέται τόσες ώρες μόνος του. Τα κουτάβια και οι υπερδραστήριες φυλές ανακουφίζουν το άγχος και την ενέργειά τους μασώντας ό,τι τους φαίνεται ελκυστικό στα ούλα.

Καθαρίζουν την πλάκα από τα δόντια

Οι σκύλοι έχουν ανάγκη από οδοντιατρική φροντίδα που εκτός από το βούρτσισμα, πρέπει να απαλλαχτούν και από την πλάκα. Όσο περισσότερο μασάνε, τα ούλα καθαρίζουν και μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μολύνσεων στο στόμα.

Βοηθούν τον σκύλο να εκτονώσει την ενέργειά του

Οι σκύλοι που τρέχουν μέσα στο σπίτι, γυρνάνε γύρω από τον εαυτό τους, βγαίνουν στο μπαλκόνι και γαβγίζουν, έχουν συσσωρευμένη ενέργεια που προσπαθούν να διοχετεύσουν με διάφορους τρόπους. Με το κατάλληλο παιχνίδι, θα συγκεντρωθούν σε αυτό και θα εκτονωθούν. Σκεφτείτε το και σαν εναλλακτική όταν βρέχει ή έχει πολλή ζέστη και δεν μπορείτε να βγείτε μεγάλη βόλτα.

Βοηθούν στην εκπαίδευση των κουταβιών που βγάζουν δόντια

Τα παιχνίδια για μάσημα έχουν διαφορετικές υφές και μυρωδιές, κάτι που είναι χρήσιμο για τα κουτάβια. Αναπόφευκτα θα χρησιμοποιήσουν τα δόντια τους για να εξερευνήσουν το περιβάλλον γύρω τους, οπότε καλό είναι να γίνει με παιχνίδια που θα επιλέξετε εσείς. Είναι επίσης καλή ευκαιρία για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση του νεαρού σκύλου σας στο σπίτι. Κάθε φορά που θα βάζει στα δόντια του κάτι που δεν επιτρέπεται, μπορείτε να του λέτε «όχι» και να του δίνετε ένα μασώμενο παιχνίδι.

Προειδοποιούν για προβλήματα υγείας

Όταν ο σκύλος σταματήσει να ασχολείται με το παιχνίδι του, είναι κάτι εξίσου ανησυχητικό με το να πάψει να τρώει. Αν δεν πλησιάσει κανένα από όλα όσα έχει, παρατηρήστε και την υπόλοιπη συμπεριφορά του και ίσως να είναι ώρα για ένα τηλέφωνο στον κτηνίατρο.

Είναι ιδανική πνευματική άσκηση

Εκτός από το περπάτημα και το τρέξιμο, ο σκύλος έχει ανάγκη και την πνευματική άσκηση. Αυτή είναι σημαντική γιατί ικανοποιεί την περιέργειά του, ανακαλύπτει καινούρια ερεθίσματα, ξεπερνάει την πλήξη που νιώθει στο σπίτι και κοινωνικοποιείται. Μερικές δραστηριότητες που το επιτυγχάνουν αυτό είναι όταν μυρίζει έξω στη βόλτα, διεξοδικά και με λεπτομέρεια, ακόμα και όταν εμάς μας φαίνεται περιττό και χρονοβόρο. Μία ακόμα είναι και το μάσημα, που τον κάνει να συγκεντρώνεται σε ένα πράγμα αποκλειστικά, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του. Ειδικά αν έχει και φαγητό το παιχνίδι, γίνεται ακόμα πιο απολαυστικό!

Του αποσπά την προσοχή από κάτι που τον ενοχλεί

Η παρουσία ενός επισκέπτη, η επίσκεψη στον κτηνίατρο και όποια άλλη κατάσταση προκαλεί δυσφορία στον σκύλο και είναι αναπόφευκτη μπορεί να γίνει πιο υποφερτή με ένα chewing toy.

Ποια είναι τα είδη των παιχνιδιών για μάσημα;

1. Πολύ βασικά και κυκλοφορούν παντού, είναι οι μπάρες ή sticks για οδοντική φροντίδα που βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη και γεύσεις.

2. Κόκκαλα με ασβέστιο ή μυρωδιές σε διάφορα μεγέθη. Σε αυτά έχει σημασία να βρείτε το σωστό μέγεθος για να γίνει πιο ελκυστικό για τον σκύλο σας. Σε έναν μεγάλο σκύλο δεν θα κάνει καμία εντύπωση το κόκκαλο σε small μέγεθος, όπως αντίστοιχα ένας μικρόσωμος δεν θα ασχοληθεί καθόλου με ένα παιχνίδι που δεν μπορεί καν να κλείσει στο στόμα του.

3. Παιχνίδια από καουτσούκ όπου κρύβετε την τροφή και ο σκύλος προσπαθεί να αποσπάσει. Σε αυτά μπορείτε να βάλετε διάφορες λιχουδιές όπως τυρί, τριμμένο μήλο ή καρότο, γιαούρτι και φυστικοβούτυρο. Συμβουλευθείτε και τον κτηνίατρο για τις επιτρεπόμενες τροφές, καθώς κάθε σκύλος έχει ξεχωριστές διατροφικές ανάγκες.

4. Κόμποι και σχοινιά, τα οποία μπορεί να έχουν και λαβές για να υπάρχει αλληλεπίδραση και με εσάς.

5. Μαλακά παιχνίδια όπως αρκουδάκια, τα οποία είναι ιδανικά για κουτάβια, που χρειάζονται μια απαλή υφή, κυρίως τις πρώτες μέρες αφού αποχωριστούν τη μητέρα τους.

Τι θα πρέπει να αποφεύγουμε

-Βραστά κόκκαλα γιατί μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, τραυματισμό στο στόμα, ακόμα και σπάσιμο δοντιών.

-Κόκκαλα με βαριές μυρωδιές, ειδικά σε σκύλους που έχουν πρόβλημα με το στομάχι τους.

-Πλαστικά παιχνίδια που δεν είναι φτιαγμένα για σκύλους και μπορεί να τα κόψουν εύκολα και να τα καταπιούν.

Είναι σημαντικό να επιλέξουμε το κατάλληλο παιχνίδι για μάσημα για τον σκύλο μας, σύμφωνα με την ηλικία και το βάρος του. Είναι σχεδόν σίγουρο, πως θα δείτε αλλαγή στην συμπεριφορά του, αφού και θα διασκεδάζει περισσότερο και εσείς θα βρίσκετε τα πράγματά σας στη θέση τους άθικτα.

