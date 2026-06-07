Έγινε viral στην Πάφο: Βρήκε τον πιο παράξενο τρόπο να προστατευτεί από τον ήλιο - Δείτε με τι περπατούσε στο κεφάλι

Στο βίντεο που ανέβασε πολίτης στα ΜΚΔ, άνδρας φαίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο έχοντας τοποθετήσει στο κεφάλι του έναν μεγάλο πορτοκαλί κώνο οδικής σήμανσης, προσπαθώντας προφανώς να προστατευθεί από τον καυτό ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Η εικόνα έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για τον πιο... ευρηματικό τρόπο αντιμετώπισης της ζέστης, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν ότι πρόκειται για το «νέο καλοκαιρινό αξεσουάρ» της σεζόν.

Το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε στην Πάφο, σε μία από τις πρώτες ιδιαίτερα ζεστές ημέρες, με τον πρωταγωνιστή της φωτογραφίας να κλέβει τις εντυπώσεις και να χαρίζει μια δόση γέλιου στους περαστικούς.

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