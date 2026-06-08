Πρωταράς: Το νέο instagrammable σημείο για να δείτε την πρώτη ανατολή της Ευρώπης

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για την αναβάθμιση και ανάδειξη των μοναδικών σημείων της Ριβιέρας του Πρωταρά, συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις που ενισχύουν την εικόνα και την εμπειρία δημοτών και επισκεπτών.

Στη χερσόνησο της «Ξησταριάς» (ή «Ξησταρκάς» ή «Σιτταρκάς»), κοντά στη μαγευτική παραλία Fig Tree Bay του Πρωταρά, εκεί όπου ο επισκέπτης μπορεί να αντικρίσει, από ένα από τα πρώτα σημεία της ηπείρου, τον ήλιο να αναδύεται μέσα από τη Μεσόγειο, βιώνοντας τη μοναδική εμπειρία της πρώτης ανατολής της Ευρώπης, τοποθετήθηκε μία νέα καλαίσθητη πινακίδα.

Η νέα πινακίδα αναδεικνύει τη μοναδικότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και συμβάλλει ουσιαστικά στην αισθητική αναβάθμιση ενός από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Κύπρου και της Ευρώπης.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα παγκάκια, προσφέροντας σε ντόπιους και επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν με άνεση, ηρεμία και ασφάλεια τη μοναδική εμπειρία της ανατολής, σε ένα τοπίο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.

Ήδη από την πρώτη κιόλας μέρα της τοποθέτησής τους πολλοί ήταν οι ξένοι επισκέπτες οι οποίοι συνέρρεαν από πολύ νωρίς το πρωί για να απαθανατίσουν την πρώτη ανατολή της Ευρώπης από το συγκεκριμένο σημείο.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας για αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν τη Ριβιέρα του Πρωταρά έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου.

ΠΗΓΗ: cyprus.wiz-guide.com