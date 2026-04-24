Θλίψη για τον επιχειρηματία Κρις Παναγιώτου - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στις 11:00 το πρωί από τον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Έγκωμης.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 10:15 το πρωί, πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Έγκωμης.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν τα παιδιά του, Κρις Παναγιώτου με τη σύζυγό του Τάνια και Ηλιάνα Παναγιώτου, καθώς και τα εγγόνια του Φιλούμενος, Ελπίδιος, Ειρηναίος, Βαλέρια, Ντανιέλα, Στίβι, Ολίβια και Παναγιώτης, μαζί με λοιπούς συγγενείς.

Η οικογένεια, αντί στεφάνια, παρακαλεί να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Ιακώβου του "Με συγχωρείτε".