ΑρχικήΚοινωνία«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα
 24.04.2026 - 13:23
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα ζητήσουν, με επιστολή τους, οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπός τους, Στέλλα Πέτρου.

Ερωτηθείσα τι θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κ. Πέτρου είπε ότι θα ζητήσουν να σταματήσει η θανάτωση ζώων.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, την Παρασκευή, και ερωτηθείσα για τον λόγο που αποφάσισαν να ανοίξουν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, όπου πραγματοποίησαν χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας, η κ. Πέτρου είπε ότι αποφάσισαν πως δεν τους φταίει ο κόσμος που θέλει να πάει στη δουλειά του για να τον ταλαιπωρούν.

«Οι περισσότεροι από εμάς θα μείνουν άνεργοι αλλά δεν πειράζει, ο κόσμος να πηγαίνει δουλειά», σημείωσε.

Ερωτηθείσα αν θα παρθούν περαιτέρω μέτρα, η κ. Πέτρου είπε ότι αποφάσισαν να ετοιμάσουν μια επιστολή, με την οποία θα ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Να καθίσει μαζί μας στο τραπέζι. Θα του τη στείλουμε για να μας δει. Αν δεν μας δει θα κλιμακωθούν οι καταστάσεις. Ήδη έχουμε οργανισμούς και συνδέσμους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το επάγγελμα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα μας στηρίξουν με βαρέα οχήματα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Πέτρου είπε ότι θα είναι πιο αυστηρά τα μέτρα. «Ανεχτήκαμε αρκετά, φτάνει», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση πότε πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και αν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται, η κ. Πέτρου είπε ότι η απόφαση πάρθηκε σήμερα το πρωί, σημειώνοντας ότι δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι.

«Δεν συμμερίζονται όλοι τις θέσεις μας. Δεν καταλαβαίνουν όλοι. Νομίζουν ότι δεν θα φτάσει  στο δικό τους το σπίτι, αλλά σε όλους θα φτάσει. Δεν σταματά πουθενά αυτό το πράγμα», ανέφερε.

Η κ. Πέτρου ευχαρίστησε, παράλληλα, τον κόσμο, που τους στηρίζει, όπως είπε, σε αυτό τον αγώνα.

«Μπορεί να είδαν το θέμα των αποζημιώσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέραμε και χθες στην Υπουργό, είναι και οι ζωοτρόφοι, είναι οι μεταφορείς. Είναι μεγάλο αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί που μεταφέρουν το γάλα. Σίγουρα θα ξεσηκωθούν και άλλοι για αποζημιώσεις. Δεν θα μείνει εδώ το πράγμα. Ήδη οι ζωοτρόφοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν, οι αποθήκες τους έμειναν γεμάτες. Το 22% το θανάτωσαν και έχουν άλλα τόσα να θανατώσουν ακόμα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι κτηνοτρόφοι από όλες τις επαρχίες της Κύπρου έκλεισαν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, όπως και το Λιμάνι Λάρνακας το πρωί της Πέμπτης, διαμαρτυρόμενοι για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού.

Τριμελής επιτροπή των κτηνοτρόφων είχε χθες το απόγευμα συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου και αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου, στη Λευκωσία, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.

Σε χθεσινή γραπτή του δήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, απηύθυνε έκκληση στους διαμαρτυρόμενους να τερματίσουν τις συναθροίσεις. «Χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η αναστολή των θανατώσεων των ζώων συνιστά παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

 24.04.2026 - 13:10
LIVE: Υπέγραψαν οδικό χάρτη οι 27 – Σε εξέλιξη οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

