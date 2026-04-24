Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

 24.04.2026 - 13:10
Αναβολή έλαβε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με τη διαδικασία να ορίζεται εκ νέου για τις 5 Μαΐου 2026, στις 09:00.

Η αναβολή δόθηκε λόγω απουσίας της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης της Άννας Αριστοτέλους, πρώην Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ανέφερε ότι η υπεράσπιση προτίθετο να θέσει ζήτημα αναφορικά με την επιθεώρηση των εγγράφων, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν έλαβε χώρα μέχρι σήμερα, παρά τη σχετική οδηγία του Δικαστηρίου κατά την προηγούμενη δικάσιμο, αποδίδοντας αυτό σε χειρισμούς της Κατηγορούσας Αρχής.

Η υπόθεση επαναπρογραμματίστηκε για τις 5 Μαΐου 2026, για σκοπούς αγορεύσεων επί ζητημάτων που προέκυψαν κατά την προηγούμενη ακρόαση της 26ης Μαρτίου, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση και την πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό.

Διευκρινίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο, κατόπιν ζητήματος που έθεσε η υπεράσπιση σε σχέση με τη μη αποκάλυψη εγγράφων και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι τα επίδικα έγγραφα θα πρέπει να τεθούν ενώπιόν του, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο δικαιολογείται η μη παροχή τους στην υπεράσπιση, επισημαίνοντας ότι το σχετικό βάρος απόδειξης φέρει η Κατηγορούσα Αρχή. Παράλληλα, έδωσε οδηγίες όπως οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρήσουν τα έγγραφα και να αγορεύσουν επί του ζητήματος.

Η Κατηγορούσα Αρχή παραχώρησε πλήρη πρόσβαση στην υπεράσπιση σε 2.900 διαβαθμισμένα έγγραφα, επικαλούμενη λόγους που προβλέπει ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, όπως η προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, η ασφάλεια της έρευνας, η προστασία δικαιωμάτων τρίτων, καθώς και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην εν λόγω υπόθεση είναι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή κρατικής περιουσίας που αφορά 48.432 έγγραφα, κλοπή 370 αρχιτεκτονικών σχεδίων των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και κλοπή 431 αντικειμένων που αφορούν ψηφιακούς δίσκους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, περιλαμβάνονται κατηγορίες που αφορούν κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός Φυλακών και συγκεκριμένα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα.

Σημειώνεται ότι η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ κατείχε τη θέση της Διευθύντριας φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

LIVE: Υπέγραψαν οδικό χάρτη οι 27 – Σε εξέλιξη οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

