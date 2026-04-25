Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση «Σάντυ», ωστόσο «υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δήλωσε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζεται η λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων, ενώ παράλληλα προχωρούν εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και διαδικασιών για εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων.

Κρίσιμα τα πορίσματα Europol και η κάθοδος FBI

Καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί η Europol επί τεκμηρίων της υπόθεσης, τα οποία αναμένονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας.

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη, για το πότε θα υπάρξει απάντηση».

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και για την κάθοδο ειδικών του FBI, οι οποίοι θα έχουν επικουρικό ρόλο, συνδράμοντας κυρίως στην ανάλυση καταθέσεων και μαρτυρικού υλικού.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, παρά την πρόοδο που καταγράφεται, «δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί χρονικά η ολοκλήρωση των ερευνών».

Είπε, τέλος, ότι «το ανακριτικό έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς», με τις επόμενες εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα επιστημονικά ευρήματα και τη διεθνή συνεργασία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

 25.04.2026 - 10:35
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Παφίτης – Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο φίλοι και συγγενείς

 25.04.2026 - 11:49
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα