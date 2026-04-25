Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζεται η λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων, ενώ παράλληλα προχωρούν εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και διαδικασιών για εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων.

Κρίσιμα τα πορίσματα Europol και η κάθοδος FBI

Καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί η Europol επί τεκμηρίων της υπόθεσης, τα οποία αναμένονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας.

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη, για το πότε θα υπάρξει απάντηση».

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και για την κάθοδο ειδικών του FBI, οι οποίοι θα έχουν επικουρικό ρόλο, συνδράμοντας κυρίως στην ανάλυση καταθέσεων και μαρτυρικού υλικού.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, παρά την πρόοδο που καταγράφεται, «δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί χρονικά η ολοκλήρωση των ερευνών».

Είπε, τέλος, ότι «το ανακριτικό έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς», με τις επόμενες εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα επιστημονικά ευρήματα και τη διεθνή συνεργασία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ