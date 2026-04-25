Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online
Πλήρωσε το εισιτήριο στο λεωφορείο με νόμισμα 2.000 ετών – Δείτε φωτογραφία

 25.04.2026 - 12:05
Ένα νόμισμα ηλικίας 2.000 ετών από τον αρχαίο φοινικικό πολιτισμό εντοπίστηκε της πόλης Λιντς της Αγγλίας, αφού χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί εισιτήριο λεωφορείου.

Οι ειδικοί λένε ότι το νόμισμα κόπηκε από τους Καρχηδόνιους, που ανήκαν στον ευρύτερο φοινικικό πολιτισμό, κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. στο Κάδιθ της Ισπανίας, που αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους φοινικικούς οικισμούς στη δυτική Μεσόγειο.

Το νόμισμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Λιντς τη δεκαετία του 1950, όταν ένας επιβάτης φέρεται να το έδωσε σε έναν οδηγό λεωφορείου ως πληρωμή για τη διαδρομή. Ο οδηγός το δέχτηκε χωρίς να αντιληφθεί ότι κρατούσε ένα αντικείμενο με ιστορία άνω των δύο χιλιάδων ετών. Για δεκαετίες η προέλευση του νομίσματος παρέμενε άγνωστη.

Αργότερα ερευνητές εξέτασαν το εύρημα και επιβεβαίωσαν τη σύνδεσή του με το εμπορικό δίκτυο των Καρχηδονίων. Εκείνη την εποχή Φοίνικες και Καρχηδόνιοι έμποροι διατηρούσαν μεγάλα εμπορικά δίκτυα σε όλη τη Μεσόγειο, με τα νομίσματά τους να κυκλοφορούν ευρέως σε λιμάνια και οικισμούς.

Το πώς το αρχαίο νόμισμα έφτασε τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει άγνωστο. Ιστορικοί εκτιμούν ότι μπορεί να πέρασε από πολλές χώρες μέσα στους αιώνες πριν εμφανιστεί απρόσμενα στην καθημερινή κυκλοφορία στο Λιντς.

Το νόμισμα φυλάχτηκε από μια οικογένεια για πάνω από 70 χρόνια

Το νόμισμα κατέληξε τελικά στην κατοχή του Τζέιμς Έντουαρντς, πρώην επικεφαλής ταμία των συγκοινωνιών της πόλης. Ο Έντουαρντς συγκέντρωνε τα εισιτήρια από οδηγούς λεωφορείων και τραμ και μετρούσε τα χρήματα στο τέλος κάθε ημέρας.

Καθώς ταξινομούσε τα κέρματα, συχνά απομάκρυνε όσα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όπως ξένα ή ασυνήθιστα νομίσματα που δεν ανήκαν στο βρετανικό νομισματικό σύστημα.

Αντί να τα πετάξει, τα κράτησε και αργότερα τα έδωσε στον νεαρό εγγονό του, Πίτερ Έντουαρντς. Ο Πίτερ τα φύλαξε σε ένα μικρό ξύλινο κουτί, όπου παρέμειναν για περισσότερα από 70 χρόνια.

Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, ο Έντουαρντς ανέφερε σήμερα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο παππούς του εντυπωσιάζονταν από τα ασυνήθιστα νομίσματα, παρότι κανένας τους δεν ήταν συλλέκτης και πιστεύει ότι κάποια από τα νομίσματα μπορεί να έφτασαν στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παρότι η οικογένεια δε γνώριζε την πραγματική προέλευση των νομισμάτων, τα σχέδια και τα σύμβολά τους τους εντυπωσίαζαν.

Χρόνια αργότερα ο Έντουαρντς αποφάσισε να ερευνήσει ένα νόμισμα που ξεχώριζε λόγω των περίεργων συμβόλων του. Η έρευνα έδειξε ότι προερχόταν από μια πρώην καρχηδονιακή αποικία στις ακτές της Ισπανίας.

Στη μία πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται το πρόσωπο του Μέλκαρτ, σημαντικής φοινικικής θεότητας. Η μορφή θυμίζει πολύ τον Έλληνα ήρωα Ηρακλή και φορά το χαρακτηριστικό κάλυμμα κεφαλής από δέρμα λιονταριού.

Οι ιστορικοί εξηγούν ότι εκείνη την περίοδο τα φοινικικά νομίσματα συχνά χρησιμοποιούσαν εικόνες ελληνικού ύφους, ώστε να είναι πιο αναγνωρίσιμα στους εμπόρους σε όλη τη Μεσόγειο.

Αφού επιβεβαίωσε τη σημασία του νομίσματος, ο Έντουαρντς επικοινώνησε με το Leeds Museums and Galleries και τελικά δώρισε το εύρημα για διατήρηση και μελέτη.

Το αρχαίο νόμισμα θα ενταχθεί πλέον στη συλλογή του Leeds Discovery Centre, όπου φυλάσσονται νομίσματα και νομισματικά αντικείμενα από πολιτισμούς όλου του κόσμου.

Η συλλογή καλύπτει χιλιάδες χρόνια ιστορίας και περιλαμβάνει αντικείμενα από πολλές αρχαίες κοινωνίες. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Παφίτης – Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο φίλοι και συγγενείς

 25.04.2026 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

 25.04.2026 - 12:20
Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο σταθερή γειτονιά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ιστορική Άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

  •  25.04.2026 - 08:49
Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

  •  25.04.2026 - 10:35
Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

  •  25.04.2026 - 12:20
Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

  •  25.04.2026 - 09:55
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

  •  25.04.2026 - 07:47
Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

  •  25.04.2026 - 12:31
Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!

Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!

  •  25.04.2026 - 09:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα