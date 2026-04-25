Δημοτική σύμβουλος διεγράφη από το κόμμα της γιατί έκανε υπερβολικό Photoshop - Φωτογραφία



Δημοτική σύμβουλος στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας έχασε τη θέση της στην πολιτική της παράταξη, αφού επεξεργάστηκε την επίσημη φωτογραφία της με τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο βαθμό, που οι ψηφοφόροι αδυνατούσαν να την αναγνωρίσουν.

Η Patricia Reichman, 59 ετών, εξελέγη για να εκπροσωπήσει μια γειτονιά του Ρότερνταμ, όμως η φωτογραφία που παρείχε για την επίσημη προεκλογική της εκστρατεία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Επέμενε πως η φωτογραφία δεν ήταν πειραγμένη: Το «έριξε» στην ανάλυση

Στην εικόνα, η Reichman εμφανιζόταν δεκαετίες νεότερη, με χαρακτηριστικά που θύμιζαν περισσότερο μοντέλο παρά την πραγματική της εικόνα. Παρά την προφανή διαφορά, η ίδια επέμεινε πεισματικά ότι η φωτογραφία είναι αληθινή.

Όταν η εφημερίδα Algemeen Dagblad τη ρώτησε για την αλλοίωση, η Reichman ισχυρίστηκε ότι απλώς χρησιμοποίησε ένα online εργαλείο για να βελτιώσει την ανάλυση της εικόνας επειδή ήταν χαμηλή.