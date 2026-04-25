Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στο Ακρωτήρι - Έσβησε μοτοσικλετιστής στην άσφλατο - Λεπτομέρειες

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στις 13:39. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ η συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, ενώ η περιοχή παραμένει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.