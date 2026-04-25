ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στο Ακρωτήρι - Έσβησε μοτοσικλετιστής στην άσφλατο - Λεπτομέρειες

 25.04.2026 - 15:53
Στο σημείο της τραγωδίας στον δρόμο Μ1 στο Ακρωτήρι καταγράφηκε έντονη κινητοποίηση των αρχών, με αστυνομικούς των Βρετανικών Βάσεων να αποκλείουν την περιοχή και να διεξάγουν έρευνες γύρω από τα συντρίμμια της σύγκρουσης αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα.

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στις 13:39. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ η συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, ενώ η περιοχή παραμένει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

Νικόλας Ιωαννίδης: «Θα μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από πρόβλημα σε λύση»

 25.04.2026 - 16:18
Δημοτική σύμβουλος διεγράφη από το κόμμα της γιατί έκανε υπερβολικό Photoshop - Φωτογραφία

 25.04.2026 - 16:45
Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο σταθερή γειτονιά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ιστορική Άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

  •  25.04.2026 - 08:49
Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

  •  25.04.2026 - 10:35
Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

  •  25.04.2026 - 12:20
Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

  •  25.04.2026 - 15:02
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

  •  25.04.2026 - 09:55
Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

  •  25.04.2026 - 12:31
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

  •  25.04.2026 - 07:47

