Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

 25.04.2026 - 18:22
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΔΗΣΥ και Άλματος, η οποία έχει λάβει πλέον χαρακτηριστικά δημόσιου «χαρτοπολέμου» ενόψει των βουλευτικών εκλογών, με συνεχείς αναρτήσεις και ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών.

Ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επανήλθε με νέα τοποθέτηση προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, θέτοντας ζήτημα τεκμηρίωσης για πολιτικούς χαρακτηρισμούς που του αποδίδονται και ανοίγοντας εκ νέου μέτωπο με την ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, παρέθεσε αναλυτική αναφορά σε παλαιότερη υπόθεση που αφορά τον Ονούφριο Κουλλά, σημειώνοντας:

«Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο Ονούφριος Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί, ο κ. Κουλλά έδωσε στον τότε Δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη μια πολύ περίεργη, έως σκανδαλώδη, γνωμάτευση στην οποία, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή επιχειρήματα, κατέληξε ότι δήθεν θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει την αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης κατά δέκα χρόνια. Το έπραξε μάλιστα τούτο χωρίς να κοινοποιήσει το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως όφειλε. Δύο χρόνια μετά ο Λουρουτζιάτης καταδικάστηκε ότι πήρε μίζες για να προωθήσει αυτή την δεκαετή επέκταση.»

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:
«Αντιλαμβάνομαι πόσο άβολα νιώθετε στην ηγεσία του ΔΗΣΥ που βλέπουν οι πολίτες και άλλες, άγνωστες μέχρι σήμερα, πομπές της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ, την οποία εξακολουθείς να ξεπλένεις. Παρά να επιτίθεσαι, είναι νομίζω πιο παραγωγικό, είτε να παραδεχθείς ότι τα πιο πάνω είναι ορθά μέχρι το τελευταίο ιώτα, είτε να επιχειρήσεις, εάν νομίζεις ότι μπορείς, να τα διαψεύσεις».

Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε επίσης δημόσιο διάλογο, επιμένοντας να απαντηθούν οι χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται, όπως ότι είναι «αρχιμάγειρας της λάσπης», ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερη φράση συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου που τον χαρακτήρισε «αρρωστημένο μυαλό».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω με νέα παρέμβαση του Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος κάλεσε τον επικεφαλής του Άλματος σε ανοικτή συζήτηση, κατηγορώντας τον ότι την αποφεύγει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

"Αγαπητέ Οδυσσέα, σε προκάλεσα σε ανοικτή συζήτηση, για ΟΛΑ, ως 2 πρώην τεχνοκράτες, να σου δώσω ότι απαντήσεις θέλεις, να απαντήσεις και σε εσύ σε ΟΛΑ, αλλά κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Γιατί; Τι φοβάσαι; Διάλογο θα κάνουμε. Γιατί το αποφεύγεις;"

Από χθες, οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πλευρών έχουν μετατραπεί σε συνεχή πολιτική αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων και δηλώσεων, με το προεκλογικό κλίμα να οξύνεται αισθητά και τη σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλματος να λαμβάνει πλέον ανοιχτά χαρακτηριστικά μετωπικής πολιτικής αναμέτρησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής
Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου
VIDEO: Διαδοχικά τροχαία «μπλόκαραν» την αυτοκινητοπομπή των Ευρωπαίων ηγετών στη Λευκωσία
Επιστρέφει η σκόνη – Πού και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Συγκλονίζει δολοφονία 27χρονης: Πεθερά γάζωσε την νύφη της και είπε στον γιο της «είσαι δικός μου, σε έκλεψε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σφοδρή αντιπαράθεση Άλμα – ΔΗΚΟ για το Κυπριακό και το Σχέδιο Ανάν

 25.04.2026 - 17:59
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Κυριακής Καπελά - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 25.04.2026 - 18:48
Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο σταθερή γειτονιά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ιστορική Άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

  •  25.04.2026 - 08:49
Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

  •  25.04.2026 - 15:02
Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

  •  25.04.2026 - 18:22
Νικόλας Ιωαννίδης: «Θα μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από πρόβλημα σε λύση»

Νικόλας Ιωαννίδης: «Θα μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από πρόβλημα σε λύση»

  •  25.04.2026 - 16:18
Τραγική κατάληξη στη Λεμεσό: Νεκρή εντοπίστηκε η 60χρονη που είχε εξαφανιστεί

Τραγική κατάληξη στη Λεμεσό: Νεκρή εντοπίστηκε η 60χρονη που είχε εξαφανιστεί

  •  25.04.2026 - 19:38
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

  •  25.04.2026 - 12:31
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι το ρωτούν περισσότερο οι Κύπριες γυναίκες – Δε θα πιστεύεις τι απάντησε

Ρωτήσαμε το ChatGPT τι το ρωτούν περισσότερο οι Κύπριες γυναίκες – Δε θα πιστεύεις τι απάντησε

  •  25.04.2026 - 17:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα