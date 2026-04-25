Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

Ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επανήλθε με νέα τοποθέτηση προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, θέτοντας ζήτημα τεκμηρίωσης για πολιτικούς χαρακτηρισμούς που του αποδίδονται και ανοίγοντας εκ νέου μέτωπο με την ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, παρέθεσε αναλυτική αναφορά σε παλαιότερη υπόθεση που αφορά τον Ονούφριο Κουλλά, σημειώνοντας:

«Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο Ονούφριος Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί, ο κ. Κουλλά έδωσε στον τότε Δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη μια πολύ περίεργη, έως σκανδαλώδη, γνωμάτευση στην οποία, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή επιχειρήματα, κατέληξε ότι δήθεν θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει την αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης κατά δέκα χρόνια. Το έπραξε μάλιστα τούτο χωρίς να κοινοποιήσει το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως όφειλε. Δύο χρόνια μετά ο Λουρουτζιάτης καταδικάστηκε ότι πήρε μίζες για να προωθήσει αυτή την δεκαετή επέκταση.»

Αγαπητή Αννίτα,

Πρώτα παραθέτω ξανά τη χθεσινή μου ανάρτηση:

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Αντιλαμβάνομαι πόσο άβολα νιώθετε στην ηγεσία του ΔΗΣΥ που βλέπουν οι πολίτες και άλλες, άγνωστες μέχρι σήμερα, πομπές της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ, την οποία εξακολουθείς να ξεπλένεις. Παρά να επιτίθεσαι, είναι νομίζω πιο παραγωγικό, είτε να παραδεχθείς ότι τα πιο πάνω είναι ορθά μέχρι το τελευταίο ιώτα, είτε να επιχειρήσεις, εάν νομίζεις ότι μπορείς, να τα διαψεύσεις».

Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε επίσης δημόσιο διάλογο, επιμένοντας να απαντηθούν οι χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται, όπως ότι είναι «αρχιμάγειρας της λάσπης», ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερη φράση συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου που τον χαρακτήρισε «αρρωστημένο μυαλό».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω με νέα παρέμβαση του Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος κάλεσε τον επικεφαλής του Άλματος σε ανοικτή συζήτηση, κατηγορώντας τον ότι την αποφεύγει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

"Αγαπητέ Οδυσσέα, σε προκάλεσα σε ανοικτή συζήτηση, για ΟΛΑ, ως 2 πρώην τεχνοκράτες, να σου δώσω ότι απαντήσεις θέλεις, να απαντήσεις και σε εσύ σε ΟΛΑ, αλλά κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Γιατί; Τι φοβάσαι; Διάλογο θα κάνουμε. Γιατί το αποφεύγεις;"

— Onoufrios Koulla (@OnoufriosKoulla) April 25, 2026

Από χθες, οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πλευρών έχουν μετατραπεί σε συνεχή πολιτική αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων και δηλώσεων, με το προεκλογικό κλίμα να οξύνεται αισθητά και τη σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλματος να λαμβάνει πλέον ανοιχτά χαρακτηριστικά μετωπικής πολιτικής αναμέτρησης.