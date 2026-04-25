Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σε δηλώσεις του το απόγευμα του Σαββάτου, στο περιθώριο της Πορείας Χριστοδούλας στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της συνόδου και όλους αυτούς που εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το επιτυχημένο Συμβούλιο, τη Γραμματεία της Προεδρίας του Συμβουλίου, την Υφυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών για την πτυχή της συζήτησης για τη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι, παρά τον άτυπο χαρακτήρα της συνόδου, συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τον στόχο της Κυπριακής Προεδρίας για μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, «κατά κύριο λόγο, αυτά τα άτυπα Συμβούλια δεν λαμβάνουν αποφάσεις πολύ απλά γιατί είναι άτυπα. Είναι σημαντικό ότι συζητήσαμε τρία θέματα τα οποία άπτονται και του στόχου της Κυπριακής Προεδρίας που είναι μια στρατηγικά αυτόνομη ΕΕ», κάνοντας αναφορά στην άμυνα και ασφάλεια και ειδικότερα στο άρθρο 42.7, στην ενέργεια με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα προς την ενεργειακή ένωση, καθώς και στην ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα.

Χαρακτήρισε τη σύνοδο ως «ένα άτυπο Συμβούλιο με ισχυρό αποτύπωμα στο μέλλον της ΕΕ, στους στόχους της ΕΕ».

Αναφερόμενος στις επαφές με χώρες της περιοχής, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος έλαβε θετικά σχόλια για τη διοργάνωση. Όπως είπε, «έχω περήφανα δεχθεί αρκετά συγχαρητήρια από τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι μόνο».

Τόνισε ακόμη ότι το αποτέλεσμα της συνόδου ενισχύει τον διεθνή ρόλο της χώρας, αναφέροντας ότι «είναι κάτι που στο τέλος της ημέρας – και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους - ενισχύει και το αποτύπωμα της χώρας μας, ενισχύει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος των λύσεων σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη χώρα και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, δηλώνοντας ότι «και πραγματικά είμαι περήφανος για τη χώρα μας, είμαι περήφανος για όλους αυτούς – χωρίς αυτούς δεν θα το πετυχαίναμε – που συνέβαλαν σε αυτή την πετυχημένη διοργάνωση και από πλευράς οργανωτικών θεμάτων και από πλευράς ουσίας».

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Προέδρου της Γαλλίας για το άρθρο 42.7, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «δεν είναι λόγια και το είδαμε και στην Κύπρο ότι δεν είναι λόγια που χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο είχαμε άμεση ανταπόκριση από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ», προσθέτοντας ότι η εμπειρία αυτή αποτελεί βάση για περαιτέρω σχεδιασμό σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας.