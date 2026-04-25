Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το ήθος και την αξιοπρέπεια, άφησε την τελευταία του πνοή στις 06:15 το πρωί, ολοκληρώνοντας το επίγειο ταξίδι του και βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους, μαθητές και γονείς.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση του σχολείου, η οποία περιγράφει έναν άνθρωπο που υπήρξε πηγή έμπνευσης μέχρι την τελευταία στιγμή. Παρά τη σκληρή δοκιμασία που αντιμετώπισε με την υγεία του, ο Κυριάκος Κωνσταντίνου στάθηκε με παροιμιώδη γενναιότητα και ακλόνητη πίστη, διδάσκοντας με τη στάση ζωής του περισσότερα από όσα θα μπορούσε να προσφέρει οποιοδήποτε εγχειρίδιο.

Η σχολική κοινότητα κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που ξεχώριζε για την ακεραιότητα και τη δύναμη της ψυχής της. Η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του στο Λανίτειο Γυμνάσιο είναι βαριά, καθώς το κενό που δημιουργείται από την απουσία του χαρακτηρίζεται ως δυσαναπλήρωτο. Η σκέψη όλων στρέφεται τώρα στην οικογένειά του, με τις ευχές για δύναμη και κουράγιο να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η μνήμη και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν ζωντανές στις καρδιές μας», αναφέρει το ύστατο χαίρε του σχολείου, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν εκπαιδευτικό που υπηρέτησε το λειτούργημά του με σπάνια αφοσίωση και φως.