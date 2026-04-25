«Σεισμός» στις αθηναϊκές πίστες: Η αποχή Ρέμου, το νέο «σπίτι» της Βίσσης και οι μεταγραφές που ανακατεύουν την τράπουλα

Μετακινήσεις, μεταγραφές, νέα μαγαζιά, κύκλοι που έκλεισαν ή θα κλείσουν και σίγουρα δύο πιο νέα ονόματα που συζητιούνται πολύ -η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρρης- αφού έχουν σουξέ και... τρελό ρεύμα.

Τέλος εποχής;

Πλησιάζοντας σιγά-σιγά προς το τέλος της χειμερινής σεζόν, την ερχόμενη Κυριακή 26 Απριλίου θα έχουμε την αυλαία του τέλους στην πιο εντυπωσιακή παραγωγή της χρονιάς.

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ των Μαροσούλη-Κοταρίδη, συνεπικουρούμενοι από την εξαιρετική ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαμακαρίου, θα αποχαιρετήσουν τους φίλους τους στο τελευταίο τους βράδυ. Ήταν το μοναδικό σχήμα που δούλεψε τριήμερα όλη τη σεζόν, με τις Κυριακές χωρίς να έχουν αντίπαλο, αφού την ίδια μέρα ο Νίκος Βέρτης στο YTON, ακολουθώντας τον μοναχικό δρόμο που έχει επιλέξει εδώ και χρόνια, δεν μπορούσε να γεμίσει το αχανές νυχτερινό κέντρο.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα πράξει την επόμενη σεζόν ο Αντώνης Ρέμος, που φέρεται να έχει αποφασίσει την αποχή από τις πίστες για ένα διάστημα, έπειτα από πέντε χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο.

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο -κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ- αναμένεται να δώσει μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης, για να γιορτάσει τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, κάτι που, σε απλά ελληνικά, σημαίνει ότι πάνω από 150.000 άτομα αναμένεται να κατακλύσουν τον χώρο που έχει επιλεχθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρέμος θα προσκαλέσει πολλούς φίλους του από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν σε αυτή τη δική του γιορτή και ήδη ακούγονται ονόματα όπως αυτό του Eros Ramazzotti και των Gipsy Kings ως κάποιων μόνο από τους guest.

Σε ό,τι αφορά το τι θα πράξει τη νέα χρονιά, έχουν ακουστεί και γραφτεί ήδη πολλά -ακόμη ότι αναζητά και νέο χώρο- αλλά την αλήθεια την ξέρει μόνο ο ίδιος, που λέει σε όσους τον ρωτάνε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση.

Μάζωξη στο κέντρο της Αθήνας

Αναμφίβολα η αγορά του Αθηνών Αρένα από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα για να εμφανίζεται από την ερχόμενη σεζόν η «απόλυτη» κουμπάρα του, Άννα Βίσση, άλλαξε τα δεδομένα στο αθηναϊκό nightlife.

O χώρος ανακαινίζεται και ετοιμάζεται για να υποδεχθεί την πιο hot ερμηνεύτρια των τελευταίων ετών, ενώ το νέο εγχείρημα θα τρέχει ο Ηλίας Βιολίδης -ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη- και ο Σωτήρης Σαρρηγιάννης, με ιστορία δεκαετιών στη νύχτα ως μετρ.

Όμως, σε νέο χώρο θα εμφανίζεται σύμφωνα με τα όσα γράφονται και ακούγονται, και ο Νίκος Οικονομόπουλος που, μετά από πέντε σεζόν στη Fantasia, ετοιμάζεται να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας.

Το τέλος των εμφανίσεών του έγινε λίγο πριν το Πάσχα και ο ερμηνευτής ξεκουράζεται αυτή την περίοδο, ενώ το τραγούδι του «Όπου κι αν πας» είναι Νο 1 επί πέντε εβδομάδες στο επίσημο chart της IFPI, απτό δείγμα της δυναμικής του.

Το νέο μαγαζί για τον Οικονομόπουλο στήνουν ο αειθαλής Ηλίας Μαροσούλης και ο Άγγελος Κοταρίδης, λίγο πιο κάτω από το NOX, και οι εργασίες προχωρούν ολοταχώς, ώστε να είναι έτοιμο το φθινόπωρο.

Θα το εγκαινιάσει ο «ψυχολόγος της καρδιάς» όπως τον αποκαλούν που, αυτή την περίοδο, ξεκουράζεται, το καλοκαίρι θα κάνει μια περιοδεία, ενώ δεν αποκλείεται να ανέβει και μια Θεσσαλονίκη στις αρχές του φθινοπώρου, εφόσον προκύψει πρόταση.

Φουλ της έναρξης

Η Κατερίνα Λιόλιου κατέβηκε με φόρα από τη Θεσσαλονίκη στο «Romeo» της παραλιακής που «τρέχουν» οι Γιγουρτάκης-Βασιλειάδης, έχοντας σαν παρτενέρ τον Χρήστο Σαντικάι.

Ο «Λογαριασμός» της ακούγεται παντού τους τελευταίους μήνες και η ίδια δείχνει ότι βαδίζει σταθερά από επιτυχία σε επιτυχία, αφού σχεδόν ό,τι ερμηνεύει γίνεται σουξέ, ενώ το μαγαζί είναι «πίτα».

Με την ίδια φόρα ο Θοδωρής Φέρρης, αφού τελείωσε τις εμφανίσεις του στο «Ποσειδώνιο», ανέβηκε στην «Barbarella» της Θεσσαλονίκης και είναι sold out από το πρώτο Σαββατοκύριακο, αφού έχει τρελή πέραση.

Στην ίδια πόλη έχει ανέβει αυτή την περίοδο η Πέγκυ Ζήνα, που εμφανίζεται στο «Mona Lisa» και το δίδυμο Πανταζής - Δημητρίου, που έκαναν ένα επιτυχημένο χειμώνα στην «Αθηναία» του Μωράκη.

Την Παρασκευή ένα άλλο δίδυμο που διάγει εξαιρετική πορεία ξεκινάει στο «Fantasia». Πρόκειται για τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ρία Ελληνίδου, που αφήνουν το μικρότερο Vogue στην παραλιακή στη Λένα Ζευγαρά, τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη, έναν ερμηνευτή που η φωνή του θυμίζει Νότη Σφακιανάκη.

Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη θα κάνουν πρεμιέρα ο Σάκης Ρουβάς με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, που είχαν πολύ καλή χημεία σε μια εξαιρετική σεζόν στο «Έναστρον» του Κώστα Ματσίκα, η οποία είχε και πολλά εταιρικά events.

Οι επιμένοντες

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχοντας δίπλα του τη Δέσποινα Βανδή, ευτύχησε να κάνει μια εξαιρετική σεζόν, η οποία συνεχίζεται και τον Απρίλιο, ενώ πρόλαβε να δώσει και κάποιες συναυλίες -οι μεγάλες αρένες είναι το forte του- στο εξωτερικό, οι οποίες ήταν sold out.

Πολύ καλά εξελίχθηκε η επιστροφή του παιδιού της νύχτας Γιώργου Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς» του Κώστα Ματσίκα, όπου συνεχίζει να εμφανίζεται κάθε Σάββατο. Το καλοκαίρι ακούγεται πολύ έντονα ότι θα βρίσκεται στο ανακαινισμένο «Ribas» της Βάρκιζας μόνο κάθε Σάββατο, για δύο μήνες, κάτι που οι φίλοι του αναμένουν με ενθουσιασμό.

Η χημεία του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη στο «Βοτανικός» όπου και συνεχίζουν, ενώ ο Νίκος Απέργης με την Ζόζεφιν στο «Cabaret» του Γιάννη Μωράκη εξακολουθούν με επιτυχία κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Η Ιουλία Καλλιμάνη συνεχίζει στο «Tokyo» όπως και η Καίτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά στην «Αυτοκίνηση» ενώ πιο λαϊκοδημοτικό είναι το πρόγραμμα στο «Cabana» με Αλέκο Ζαζόπουλο, Τζένη Κατσίγιαννη, Σταύρο Φωτιάδη και Χρήστο Πάζη.

Στο «Lux» τέλος συνεχίζει ο Γιώργος Κακοσαίος, χωρίς όμως να «ακούγεται», όπως όταν εμφανιζόταν δίπλα στη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Τέλος, ο Νίκος Βέρτης, που έκλεισε τη χειμερινή σεζόν του στις 5 Απριλίου, θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις στο ELAN, στον ίδιο χώρο που το έπραξε και πέρυσι, μια ανάσα από το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

Ελληνικά παντού

Ακόμη και το «Lohan Club» υπέκυψε φέτος στα ελληνικά, έστω και με ποπ διάθεση, αφού φιλοξένησε την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα, που παρουσίασε ένα καλοδουλεμένο και άρτια δομημένο σόου, το οποίο ρίχνει αυλαία αυτό το Σάββατο.

Γνωστά εστιατόρια, όπως το «Gorlomi» και το «Malconi’s» στο Κολωνάκι «εντρυφούν», μία ή δύο μέρες, συνήθως τα Σαββατοκύριακα, σε ελληνικό set list και μόνο χαμένα δεν βγήκαν, αφού ο κόσμος τα θέλει. Το «Φόρτε» αντίθετα παίζει μόνο ελληνικά, έχει live τον Ηλία Βρεττό κάθε Πέμπτη, ενώ πάρτι με εγχώρια hit κάθε Κυριακή ξεκίνησε από την αρχή της λειτουργίας του το «Αγαύη», στο Παγκράτι.

Δυνατά είναι τα πάρτι του Rock’ n’ Roll Σάββατο και Κυριακή κυρίως για τις γενιές των 30 και άνω, ενώ το The Albion στο Ψυχικό εξακολουθεί τον επιτυχημένο θεσμό που κρατάει χρόνια, με το απογευματινό πάρτι του Σαββάτου, το οποίο τελειώνει λίγο μετά τις 21:30.

ΠΗΓΗ: protothema.gr