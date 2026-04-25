Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, η Πινδάρου σηκώνει το γάντι και εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως «Αρχιμάγειρα της Λάσπης» και κατηγορώντας τον ευθέως για πολιτική συμπόρευση με το ΑΚΕΛ.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αδυνατώντας να δώσει πειστικές πολιτικές απαντήσεις, καταφεύγει στην πάγια τακτική των προσωπικών επιθέσεων και των υπαινιγμών με αποκλειστικό στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης προς ίδιον όφελος. Σύμφωνα με το κόμμα, η σιωπή του τέως Γενικού Ελεγκτή όσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας του με την Αριστερά αποτελεί την έμμεση επιβεβαίωση των όσων του καταλογίζονται, με τον ΔΗΣΥ να τονίζει πως απλώς επισήμανε μια διαφαινόμενη πολιτική συμμαχία.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα καθώς ο Συναγερμός υπενθυμίζει την πρόσφατη δικαστική απόφαση που οδήγησε στην παύση του, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του έχει ήδη κριθεί και καταδικαστεί, ενώ κάνει λόγο για μια δεκαετία δημόσιας διαπόμπευσης λειτουργών με μόνο κίνητρο την προσωπική προβολή. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά σε «μαγειρέματα» υποθέσεων που έρχονται στο φως μετά από δώδεκα χρόνια, μόλις τριάντα ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, κίνηση που ο ΔΗΣΥ ερμηνεύει ως μια φθηνή απόπειρα εντυπωσιασμού χωρίς ίχνος ουσίας.

Η ανακοίνωση κλείνει με ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξη δεν πρόκειται να παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε «συνταγές παραπλάνησης». Ο ΔΗΣΥ δεσμεύεται να εκθέτει κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης, την ώρα που η πολιτική σκηνή του τόπου μυρίζει μπαρούτι, με τις κατηγορίες για «λάσπη» και «πολιτικά παιχνίδια» να κυριαρχούν στην ατζέντα της προεκλογικής περιόδου.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

«Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν διαψεύδει ότι επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ.

Εμείς απλά το επισημάναμε.

Μη μπορώντας να απαντήσει πολιτικά, κατέφυγε για άλλη μια φορά στην προσφιλή του τακτική:

Αντί επιχειρημάτων, επέλεξε ξανά υπαινιγμούς, λάσπη και προσωπικές επιθέσεις.

Στόχος του, να παραπλανήσει και πάλι τους πολίτες, για να αποκομίσει προσωπικό ίδιον όφελος.

Για αυτή ακριβώς την συμπεριφορά έχει καταδικαστεί. Κάτι που επιβεβαίωσαν και πρώην στενοί τους συνεργάτες.

Για μια 10ετία έχει διαπομπεύσει δημόσιους λειτουργούς και πολίτες χωρίς να τον ενδιαφέρει πραγματικά η αλήθεια, αλλά η προσωπική του προβολή.

Ως προς τη νέα του στοχοποίηση, είναι ακόμα μια φθηνή απόπειρα εντυπώσεων, χωρίς ουσία, την οποία μαγείρεψε μετά από 12 χρόνια, 30 μέρες πριν τις εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μείνει σιωπηλός στις συνταγές παραπλάνησης του “Αρχιμάγειρα της Λάσπης” Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα εκθέτουμε κάθε τέτοια συνταγή λάσπης και προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών.

Λευκωσία, 25 Απριλίου 2026»