ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο – Επηρεάστηκε και διπλανή οικία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο – Επηρεάστηκε και διπλανή οικία

 25.04.2026 - 15:31
Συναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο – Επηρεάστηκε και διπλανή οικία

Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο υποστατικού στη Λάρνακα 

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής σημείωσε πως στις 17:04 χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο υποστατικού που βρίσκεται στη Λάρνακα.

Επεσήμανε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από άχρηστα υλικά και επηρεάστηκε η οροφή του (ψευδοτάβανο), προσθέτοντας πως από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε ολόκληρο το υποστατικό.

Επίσης «από τη θερμότητα επηρεάστηκε η οροφή διπλανής εφαπτόμενης οικίας (ξύλινοι δοκοί και τα κεραμίδια)», σημείωσε ο κ. Κεττής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς «έγινε χρήση από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, καθώς και αποδόμηση εσωτερικού ψευδοτάβανου και κατάσβεση των ξύλινων δοκών», πρόσθεσε.

Προηγήθηκε έρευνα εντός του υποστατικού έπειτα από πληροφορία για άτομο εντός, με αρνητικό αποτέλεσμα. «Στο υποστατικό διέμεναν αλλοδαποί, ανέφερε ο κ. Κεττής.

Σημείωσε πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δυ πυροσβεστικά οχήματα και πως τα αίτια πρόκλησής της διερευνώνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής
Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου
VIDEO: Διαδοχικά τροχαία «μπλόκαραν» την αυτοκινητοπομπή των Ευρωπαίων ηγετών στη Λευκωσία
Επιστρέφει η σκόνη – Πού και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Συγκλονίζει δολοφονία 27χρονης: Πεθερά γάζωσε την νύφη της και είπε στον γιο της «είσαι δικός μου, σε έκλεψε»

 

 

 

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο σταθερή γειτονιά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ιστορική Άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

  •  25.04.2026 - 08:49
Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

  •  25.04.2026 - 10:35
Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

  •  25.04.2026 - 12:20
Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

  •  25.04.2026 - 15:02
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

  •  25.04.2026 - 09:55
Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

  •  25.04.2026 - 12:31
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

  •  25.04.2026 - 07:47

