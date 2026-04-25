ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

 25.04.2026 - 15:02
Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:39 (25/4) στον δρόμο Ασώματου – Ακρωτηρίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση από την Αστυνομία των Βρεταικών Βάσεων στο τροχαίο εμπλέκεται και μοτοσικλέτα.

Δυστυχώς, ο άνδρας οδηγός της μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου, ενώ η γυναίκα συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για νοσηλεία με τραύματα.

Και οι δύο φορούσαν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από αστυνομικούς στον σταθμό της SBA Police.

Η περιοχή του δρόμου παραμένει κλειστή.

Οι οδηγοί συνίσταται όπως αποφεύγουν την περιοχή και να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές, όπου είναι δυνατόν.

 

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο σταθερή γειτονιά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ιστορική Άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

  •  25.04.2026 - 08:49
Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

  •  25.04.2026 - 10:35
Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

  •  25.04.2026 - 12:20
Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

  •  25.04.2026 - 15:02
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

  •  25.04.2026 - 09:55
Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

  •  25.04.2026 - 12:31
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

  •  25.04.2026 - 07:47

