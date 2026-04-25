Τραγωδία στην άσφαλτο στο Ακρωτήρι: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο- Έκλεισε ο δρόμος

Σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση από την Αστυνομία των Βρεταικών Βάσεων στο τροχαίο εμπλέκεται και μοτοσικλέτα.
Δυστυχώς, ο άνδρας οδηγός της μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου, ενώ η γυναίκα συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για νοσηλεία με τραύματα.
Και οι δύο φορούσαν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό μοτοσικλέτας.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από αστυνομικούς στον σταθμό της SBA Police.
Η περιοχή του δρόμου παραμένει κλειστή.
Οι οδηγοί συνίσταται όπως αποφεύγουν την περιοχή και να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές, όπου είναι δυνατόν.