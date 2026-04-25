Από τον ήλιο στις καταιγίδες: Το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες μέρες

Ο κ. Χρυσάνθου είπε πως πρόκειται για «ένα σκηνικό αστάθειας» που έχει παρατηρηθεί και τις προηγούμενες εβδομάδες, με κυρίως αίθριο καιρό τις πρωινές ώρες, τοπικές νεφώσεις και στη συνέχεια ανάπτυξη νεφώσεων που θα δίνουν βροχές και καταιγίδες.

Για σήμερα, Σάββατο, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι θα παρατηρείται τοπική συννεφιά, η οποία στις ορεινές περιοχές, κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αναμένεται να δώσει κάποιες βροχές. Πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα στα ψηλότερα ορεινά, ενώ οι πλείστες περιοχές του νησιού θα παραμείνουν με κυρίως αίθριο καιρό και τοπική συννεφιά.

Απόψε, συνέχισε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να παραμένουν αρκετά ψηλές για την εποχή, κοντά στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 με 16 στα παράλια και γύρω στους 10 με 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναφερόμενος στην Κυριακή, ο Λειτουργός Μετεωρολογίας είπε ότι ο καιρός θα είναι διαφορετικός. Αν και η ημέρα θα αρχίσει με κυρίως αίθριο καιρό στις πλείστες περιοχές, προοδευτικά θα καταστεί συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, πρόσθεσε, αναμένονται αναπτύξεις νεφώσεων στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια και ενδεχομένως αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού, με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Σε ό,τι αφορά τη σκόνη, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι σήμερα και αύριο θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη, σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σημείωσε, οι συνθήκες βελτιώνονται και δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε επιβάρυνση, τουλάχιστον στα όρια της πρόγνωσης.

Οι άνεμοι, κατέληξε, αναμένεται να είναι γενικά μέτριοι τις επόμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ