Τέλος στα μικρά smartphones: Γιατί οι κατασκευαστές λένε «όχι» στις 6 ίντσες

Η απάντηση ήρθε μέσα από έρευνα του γνωστού leaker Digital Chat Station, ο οποίος ρώτησε απευθείας τις πέντε κορυφαίες εταιρείες της κινεζικής αγοράς — πιθανότατα τις OPPO, vivo, HUAWEI, HONOR και Xiaomi.

Γιατί δεν υπάρχουν πια smartphones 6 ιντσών

Ο πρώτος λόγος που αναφέρουν οι κατασκευαστές αφορά τις προτιμήσεις των ίδιων των χρηστών. Σύμφωνα με τις εταιρείες, έρευνες έχουν δείξει ότι η πιο δημοφιλής διαγώνιος είναι οι 6,5 ίντσες, ενώ μια οθόνη 6 ιντσών θεωρείται πλέον μικρή για κατανάλωση περιεχομένου όπως βίντεο, social media και gaming. Μάλιστα, η τάση είναι τόσο ξεκάθαρη που αρκετά μοντέλα με οθόνες 6,3 ιντσών αναμένεται να περάσουν στις 6,4 ίντσες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά τεχνικός. Μια μικρή συσκευή απλώς δεν χωράει όλα όσα απαιτούν σήμερα οι καταναλωτές: μεγάλη μπαταρία, ποιοτικές κάμερες και ισχυρό επεξεργαστή. Οι στρογγυλεμένες γωνίες που έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες εταιρείες μειώνουν ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο, περιορίζοντας κυρίως τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Τα 6,3 ιντσών ως συμβιβασμός

Παρά τις επιφυλάξεις των κατασκευαστών, η αγορά έχει δείξει ότι οι συσκευές με οθόνη 6,3 ιντσών μπορούν να φιλοξενήσουν premium χαρακτηριστικά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις. Τα Xiaomi 17, OnePlus 15T και vivo X300 είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, με μπαταρίες silicon-carbon που κυμαίνονται από 5.360 έως 7.500 mAh, κορυφαίους επεξεργαστές και άριστες οθόνες. Τα Xiaomi 17 και vivo X300 προσφέρουν μάλιστα και τριπλό σύστημα πίσω καμερών, χωρίς να υστερούν σε σχέση με μεγαλύτερες συσκευές.

Η Samsung και η Apple στο ίδιο μήκος κύματος

Η είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά τη δήλωση εκπροσώπου της Samsung, ο οποίος σε συζήτηση στο Reddit εξήγησε ότι οι πιο δημοφιλείς χρήσεις smartphone ευνοούν μεγαλύτερες οθόνες, παραπέμποντας όσους αναζητούν compact συσκευή στη σειρά Galaxy Z Flip. Παρόμοια πορεία είχε ακολουθήσει και η Apple, που τελικά αποσύρθηκε από τα iPhone mini λόγω χαμηλών πωλήσεων.

Σύμφωνα με τον Digital Chat Station, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχέδια για επιστροφή των 6 ιντσών, γεγονός που αφήνει στους λάτρεις των μικρών συσκευών δύο επιλογές: είτε να κρατήσουν όσο αντέχει το παλιό τους smartphone, είτε να στραφούν στα 6,3 ιντσών μοντέλα όπως το Pixel 10 ή το Galaxy S26.