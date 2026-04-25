Τέλος στα μικρά smartphones: Γιατί οι κατασκευαστές λένε «όχι» στις 6 ίντσες

ΑρχικήLike Online
 25.04.2026 - 13:46
Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές smartphone στην Κίνα εξήγησαν πρόσφατα γιατί δεν βλέπουμε πλέον συσκευές με οθόνες 6 ιντσών, σφραγίζοντας ουσιαστικά την τύχη των πραγματικά μικρών κινητών.

Η απάντηση ήρθε μέσα από έρευνα του γνωστού leaker Digital Chat Station, ο οποίος ρώτησε απευθείας τις πέντε κορυφαίες εταιρείες της κινεζικής αγοράς — πιθανότατα τις OPPO, vivo, HUAWEI, HONOR και Xiaomi.

Γιατί δεν υπάρχουν πια smartphones 6 ιντσών

Ο πρώτος λόγος που αναφέρουν οι κατασκευαστές αφορά τις προτιμήσεις των ίδιων των χρηστών. Σύμφωνα με τις εταιρείες, έρευνες έχουν δείξει ότι η πιο δημοφιλής διαγώνιος είναι οι 6,5 ίντσες, ενώ μια οθόνη 6 ιντσών θεωρείται πλέον μικρή για κατανάλωση περιεχομένου όπως βίντεο, social media και gaming. Μάλιστα, η τάση είναι τόσο ξεκάθαρη που αρκετά μοντέλα με οθόνες 6,3 ιντσών αναμένεται να περάσουν στις 6,4 ίντσες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά τεχνικός. Μια μικρή συσκευή απλώς δεν χωράει όλα όσα απαιτούν σήμερα οι καταναλωτές: μεγάλη μπαταρία, ποιοτικές κάμερες και ισχυρό επεξεργαστή. Οι στρογγυλεμένες γωνίες που έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες εταιρείες μειώνουν ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο, περιορίζοντας κυρίως τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Τα 6,3 ιντσών ως συμβιβασμός

Παρά τις επιφυλάξεις των κατασκευαστών, η αγορά έχει δείξει ότι οι συσκευές με οθόνη 6,3 ιντσών μπορούν να φιλοξενήσουν premium χαρακτηριστικά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις. Τα Xiaomi 17, OnePlus 15T και vivo X300 είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, με μπαταρίες silicon-carbon που κυμαίνονται από 5.360 έως 7.500 mAh, κορυφαίους επεξεργαστές και άριστες οθόνες. Τα Xiaomi 17 και vivo X300 προσφέρουν μάλιστα και τριπλό σύστημα πίσω καμερών, χωρίς να υστερούν σε σχέση με μεγαλύτερες συσκευές.

Η Samsung και η Apple στο ίδιο μήκος κύματος

Η είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά τη δήλωση εκπροσώπου της Samsung, ο οποίος σε συζήτηση στο Reddit εξήγησε ότι οι πιο δημοφιλείς χρήσεις smartphone ευνοούν μεγαλύτερες οθόνες, παραπέμποντας όσους αναζητούν compact συσκευή στη σειρά Galaxy Z Flip. Παρόμοια πορεία είχε ακολουθήσει και η Apple, που τελικά αποσύρθηκε από τα iPhone mini λόγω χαμηλών πωλήσεων.

Σύμφωνα με τον Digital Chat Station, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχέδια για επιστροφή των 6 ιντσών, γεγονός που αφήνει στους λάτρεις των μικρών συσκευών δύο επιλογές: είτε να κρατήσουν όσο αντέχει το παλιό τους smartphone, είτε να στραφούν στα 6,3 ιντσών μοντέλα όπως το Pixel 10 ή το Galaxy S26.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής
Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου
VIDEO: Διαδοχικά τροχαία «μπλόκαραν» την αυτοκινητοπομπή των Ευρωπαίων ηγετών στη Λευκωσία
Επιστρέφει η σκόνη – Πού και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Συγκλονίζει δολοφονία 27χρονης: Πεθερά γάζωσε την νύφη της και είπε στον γιο της «είσαι δικός μου, σε έκλεψε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άλλη δυναμική με Τορναρίτη: Δημοσκόπηση που βάζει το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στη Βουλή

 25.04.2026 - 13:36
Επόμενο άρθρο

Από τον ήλιο στις καταιγίδες: Το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες μέρες

 25.04.2026 - 13:56
Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο σταθερή γειτονιά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ιστορική Άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

  •  25.04.2026 - 08:49
Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

Υπέκυψε ο 85χρονος Χαράλαμπος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστές – Στο εδώλιο για φόνο ο 19χρονος

  •  25.04.2026 - 10:35
Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ - Οδυσσέα: «Αρχιμάγειρας της λάσπης» και πολιτικό φλερτ με το ΑΚΕΛ

  •  25.04.2026 - 12:20
Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

  •  25.04.2026 - 09:55
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός

  •  25.04.2026 - 07:47
Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

Ραγίζουν καρδιές στο Λανίτειο Γυμνάσιο: Το συγκινητικό αντίο στον Διευθυντή που υπήρξε «φάρος» για τους μαθητές του

  •  25.04.2026 - 12:31
Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!

Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!

  •  25.04.2026 - 09:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα