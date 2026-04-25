Σφοδρή αντιπαράθεση Άλμα – ΔΗΚΟ για το Κυπριακό και το Σχέδιο Ανάν

 25.04.2026 - 17:59
Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Νικόλα Παπαδόπουλου, με αφορμή τις θέσεις του κινήματος Άλμα για το Κυπριακό και τις αναφορές στον αντιπρόεδρό του, Χαρίδημο Τσούκα.

Ο κ. Μιχαηλίδης, απαντώντας στις επικρίσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ, υπογράμμισε ότι «αυτές είναι οι θέσεις αρχών του Κινήματος Άλμα για το Κυπριακό, όπως καταγράφονται στο Καταστατικό μας. Είναι τόσης έκτασης όσο περίπου και στο δικό σας Καταστατικό».

Σε πιο αιχμηρό τόνο πρόσθεσε: «εάν και εφόσον ο Πρόεδρος τον οποίο εφηύρατε καταφέρει να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία, ώστε να αρθεί η σημερινή στασιμότητα, για την οποία μάλιστα τα Ηνωμένα Ευθύνη του επιρρίπτουν και την ευθύνη, αν λοιπόν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, τότε θα τοποθετηθούμε επί όλων των πτυχών της λύσης που θα διαπραγματευτεί και πετύχει ο Πρόεδρος».

Αναφερόμενος στον Νικόλα Παπαδόπουλο και τη χρήση αναφορών στον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο, σημείωσε: «καταλαβαίνω το λόγο που επικαλείσαι τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο. Τον περιγράφει γλαφυρά ο εθνικός μας ποιητής: «Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις»».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ότι «ο Χαρίδημος Τσούκας θα σου απαντήσει ο ίδιος σε όσα διαστρεβλωτικά αναφέρεις».

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανήλθε με νέα ανάρτηση, επιμένοντας ότι δεν έλαβε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματά του προς το Άλμα.

Νωρίτερα, σε δημόσιες δηλώσεις του, είχε θέσει ζήτημα θέσεων του κινήματος, με αφορμή την επέτειο της απόρριψης του Σχεδίου Ανάν, σημειώνοντας: «με αφορμή το ότι δεν είδαμε χθες οποιαδήποτε ανακοίνωση του ΑΛΜΑ για την επέτειο της απόρριψης του Σχεδίου Ανάν, θα ήταν καλά το ΑΛΜΑ να ξεκαθαρίσει τη θέση του για αυτό το κορυφαίο ιστορικό γεγονός στον κυπριακό λαό».

Παράλληλα διερωτήθηκε εάν το κίνημα «τιμούν την περήφανη στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά το δημοψήφισμα, ή, υιοθετούν τις τότε θέσεις και δηλώσεις του αναπληρωτή προέδρου του ΑΛΜΑ κ. Χαρίδημου Τσούκα, ο οποίος έχει αναφέρει μεταξύ άλλων σε άρθρα του τα ακόλουθα: «…οι ευρωπαίοι θεωρούν πως η Κύπρος δεν έπρεπε να είναι μέλος της ΕΕ… …Θεωρούν ότι «εξαπατήθηκαν» με το ελληνοκυπριακό «όχι» στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν…» «…Κατόπιν […] εμβληματικών περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, π.χ. καταθέσεις Μιλόσεβιτς, ο αρθρογράφος οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν είναι ένα νορμάλ κράτος…».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με τα προαναφερόμενα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΛΜΑ κ. Τσούκας φαίνεται να υιοθετεί πλήρως τις ύβρεις και τη λάσπη εναντίον του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά την επίδικη περίοδο. Οφείλουμε, λοιπόν, να ρωτήσουμε: Το ΑΛΜΑ καταδικάζει αυτές τις αναφορές του κ. Τσούκα ή υιοθετεί τις ύβρεις κατά του Τάσσου Παπαδόπουλου; Αναμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τους με ενδιαφέρον».

Ο κ. Παπαδόπουλος κατέληξε καλώντας το Άλμα «να σταματήσει να κρύβεται στο Κυπριακό και να πει καθαρά τις θέσεις του στον κυπριακό λαό».

