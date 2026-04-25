ΠτΔ: Να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη του καρκίνου

Ο Πρόεδρος τόνισε τον διαχρονικό συμβολισμό της εκδήλωσης, σημειώνοντας ότι «είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω και φέτος στην Πορεία Χριστοδούλας και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη μαζική συμμετοχή», προσθέτοντας πως «είμαι σίγουρος ότι πριν από 51 χρόνια η Χριστοδούλα δεν θα μπορούσε με τίποτα να φανταστεί ότι τόσα χρόνια μετά αυτή η πορεία θα ένωνε όλους εμάς».

Υπογράμμισε ότι κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχής πρόοδος στην αντιμετώπιση της νόσου, αναφέροντας ότι «εκείνο που πρέπει να θέσουμε ως στόχο όλοι είναι κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ, να βελτιωνόμαστε», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας πως «το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Και εκεί πρέπει όλοι μας να επενδύσουμε σαφώς περισσότερο».

Αναφερόμενος στις ενέργειες της Πολιτείας, σημείωσε την ενίσχυση των ανιχνευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, αναφέροντας ότι «χαίρομαι γιατί είχαμε υποσχεθεί το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου το οποίο έγινε πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι ο ρόλος του θα είναι να συντονίζει τα κέντρα και να ενισχύει ιδιαίτερα την έρευνα.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ευχαριστίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς, χαρακτηρίζοντας τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου ως «συνεργάτη, συνοδοιπόρο της πολιτείας», ενώ αναφέρθηκε και στο έργο της «Αροδαφνούσας», καθώς και στη συμβολή της Τράπεζας Κύπρου. Όπως είπε, «όταν αναφερόμαστε στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας δεν υπάρχουν λογιστικές πράξεις, υπάρχει μόνο επένδυση στο μέλλον της χώρας μας».

Τέλος, κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην πορεία, δίνοντας στήριξη «σε όλους τους συνανθρώπους μας και στις οικογένειες τους που δίνουν τη δύσκολη μάχη».