ΠτΔ: Να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη του καρκίνου

 25.04.2026 - 20:24
Στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της συνεχούς βελτίωσης των πολιτικών για την αντιμετώπιση του καρκίνου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης της Πορείας Χριστοδούλας, το Σάββατο στη Λευκωσία, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος τόνισε τον διαχρονικό συμβολισμό της εκδήλωσης, σημειώνοντας ότι «είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω και φέτος στην Πορεία Χριστοδούλας και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη μαζική συμμετοχή», προσθέτοντας πως «είμαι σίγουρος ότι πριν από 51 χρόνια η Χριστοδούλα δεν θα μπορούσε με τίποτα να φανταστεί ότι τόσα χρόνια μετά αυτή η πορεία θα ένωνε όλους εμάς».

Υπογράμμισε ότι κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχής πρόοδος στην αντιμετώπιση της νόσου, αναφέροντας ότι «εκείνο που πρέπει να θέσουμε ως στόχο όλοι είναι κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ, να βελτιωνόμαστε», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας πως «το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Και εκεί πρέπει όλοι μας να επενδύσουμε σαφώς περισσότερο».

Αναφερόμενος στις ενέργειες της Πολιτείας, σημείωσε την ενίσχυση των ανιχνευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, αναφέροντας ότι «χαίρομαι γιατί είχαμε υποσχεθεί το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου το οποίο έγινε πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι ο ρόλος του θα είναι να συντονίζει τα κέντρα και να ενισχύει ιδιαίτερα την έρευνα.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ευχαριστίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς, χαρακτηρίζοντας τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου ως «συνεργάτη, συνοδοιπόρο της πολιτείας», ενώ αναφέρθηκε και στο έργο της «Αροδαφνούσας», καθώς και στη συμβολή της Τράπεζας Κύπρου. Όπως είπε, «όταν αναφερόμαστε στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας δεν υπάρχουν λογιστικές πράξεις, υπάρχει μόνο επένδυση στο μέλλον της χώρας μας».

Τέλος, κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην πορεία, δίνοντας στήριξη «σε όλους τους συνανθρώπους μας και στις οικογένειες τους που δίνουν τη δύσκολη μάχη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής
Θέλει Απόλλωνα στον τελικό η Πάφος και υπάρχει... σοβαρός λόγος!
Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο και δεύτερος νεαρός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Απριλίου
VIDEO: Διαδοχικά τροχαία «μπλόκαραν» την αυτοκινητοπομπή των Ευρωπαίων ηγετών στη Λευκωσία
Επιστρέφει η σκόνη – Πού και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Συγκλονίζει δολοφονία 27χρονης: Πεθερά γάζωσε την νύφη της και είπε στον γιο της «είσαι δικός μου, σε έκλεψε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

 25.04.2026 - 18:22
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Κυριακής Καπελά - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 25.04.2026 - 18:48
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, καθώς και την υπερηφάνειά του για την επιτυχή διοργάνωση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η διοργάνωση ενίσχυσε το διεθνές αποτύπωμα της χώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

  •  25.04.2026 - 17:15
Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στο Ακρωτήρι - Έσβησε μοτοσικλετιστής στην άσφλατο - Λεπτομέρειες

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στο Ακρωτήρι - Έσβησε μοτοσικλετιστής στην άσφλατο - Λεπτομέρειες

  •  25.04.2026 - 15:53
Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

  •  25.04.2026 - 18:22
Νικόλας Ιωαννίδης: «Θα μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από πρόβλημα σε λύση»

Νικόλας Ιωαννίδης: «Θα μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από πρόβλημα σε λύση»

  •  25.04.2026 - 16:18
Θρίλερ στη Λευκωσία: Μάχη για τη ζωή δίνει 24χρονος – Έπεσε από απορριμματοφόρο στον Στρόβολο

Θρίλερ στη Λευκωσία: Μάχη για τη ζωή δίνει 24χρονος – Έπεσε από απορριμματοφόρο στον Στρόβολο

  •  25.04.2026 - 19:59
Τραγική κατάληξη στη Λεμεσό: Νεκρή εντοπίστηκε η 60χρονη που είχε εξαφανιστεί

Τραγική κατάληξη στη Λεμεσό: Νεκρή εντοπίστηκε η 60χρονη που είχε εξαφανιστεί

  •  25.04.2026 - 19:38
Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: «Υπάρχει ακόμη δρόμος» – Αναμονή για τα πορίσματα της Europol και την κάθοδο του FBI

  •  25.04.2026 - 11:26
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι το ρωτούν περισσότερο οι Κύπριες γυναίκες – Δε θα πιστεύεις τι απάντησε

Ρωτήσαμε το ChatGPT τι το ρωτούν περισσότερο οι Κύπριες γυναίκες – Δε θα πιστεύεις τι απάντησε

  •  25.04.2026 - 17:39

