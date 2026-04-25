Απέρριψε την επιστολή κτηνοτρόφων ο ΠτΔ: Αυτός είναι ο λόγος - Στα άκρα η κρίση με απειλές για μπλόκα - Αγελαδοτρόφος υπέστη έμφραγμα

Όπως ξεκαθάρισε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επαφές αποκλειστικά με τους θεσμικούς εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, δηλαδή τις αγροτικές οργανώσεις, απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα που είχε υποβληθεί με επιστολή από ομάδα διαμαρτυρόμενων παραγωγών.

Την ίδια ώρα, η ένταση στον κτηνοτροφικό κόσμο κλιμακώνεται.

Παράλληλα, σοκ προκαλούν πληροφορίες για αγελαδοτρόφο στο Γέρι, του οποίου η μονάδα εντοπίστηκε θετική στον ιό. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη καρδιακό επεισόδιο μόλις ενημερώθηκε ότι θανατώνεται η μονάδα του, αποτελούμενη από περίπου 300 ζώα, και νοσηλεύεται από χθες σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα, με σενάρια ακόμη και για δυναμικές διαμαρτυρίες σε κομβικά σημεία, όπως τα αεροδρόμια, να βρίσκονται στο τραπέζι.