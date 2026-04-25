ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φυτιρής ζητά έκθεση γεγονότων για το χάος στη Ριζοελιά - Στο μικροσκόπιο η Αστυνομία

 25.04.2026 - 22:03
Φυτιρής ζητά έκθεση γεγονότων για το χάος στη Ριζοελιά - Στο μικροσκόπιο η Αστυνομία

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης στη Ριζοελιά εγείρονται μετά το πρωτοφανές χάος που προκάλεσε η πολύωρη διαμαρτυρία κτηνοτρόφων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ζητά έκθεση γεγονότων για τους χειρισμούς των αρχών.

Ο αποκλεισμός του δρόμου, που διήρκεσε πάνω από 12 ώρες, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και σημαντική αναστάτωση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για τη χώρα, λόγω της διεξαγωγής της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της Κυπριακής Προεδρίας στην Αγία Νάπα. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να επηρεαστούν μετακινήσεις υψηλών προσώπων, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ευρωπαίοι ηγέτες αναγκάστηκαν να αλλάξουν διαδρομές, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις στις αφίξεις επισήμων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η Αστυνομία και ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο αντιμετώπισης, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επέλθει παράλυση στον αυτοκινητόδρομο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίζεται δυσαρεστημένος από την εικόνα που παρουσιάστηκε.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία υπερασπίζεται τους χειρισμούς της, με τον Εκπρόσωπο Τύπου Βύρωνα Βύρωνος να δηλώνει:
«Επιλέξαμε να το χειριστούμε με ψυχραιμία, να είμαστε παρών για να γίνει σωστός συντονισμός. Δεν επιλέξαμε να κλιμακώσουμε την κατάσταση, η οποία ήταν ευαίσθητη. Εφαρμόσαμε τα εναλλακτικά σχέδια και θεωρούμε ότι πετύχαμε τον σκοπό μας.»

Την ίδια ώρα, η εικόνα στο σημείο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς για ώρες η Αστυνομία φαινόταν να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, που μετέβη στην περιοχή, επιχείρησε να πείσει τους διαμαρτυρόμενους να ανοίξουν τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεχόμενος έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι παρέμειναν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους. Αίσθηση προκάλεσε και η απουσία του Αρχηγού Αστυνομίας από το σημείο.

Η κινητοποίηση έληξε τελικά λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν οι ίδιοι οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, είχαν στηθεί πρόχειρες εγκαταστάσεις με καρέκλες, τραπέζια, ακόμη και φουκούδες, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν παλαιότερες κινητοποιήσεις σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.

Απέρριψε την επιστολή κτηνοτρόφων ο ΠτΔ: Αυτός είναι ο λόγος - Στα άκρα η κρίση με απειλές για μπλόκα - Αγελαδοτρόφος υπέστη έμφραγμα

 25.04.2026 - 21:49
Εντολή Νετανιάχου στους IDF: Χτυπήστε με δύναμη τη Χεζμπολάχ

 25.04.2026 - 22:18
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, καθώς και την υπερηφάνειά του για την επιτυχή διοργάνωση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η διοργάνωση ενίσχυσε το διεθνές αποτύπωμα της χώρας.

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία - «Ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

  •  25.04.2026 - 17:15
Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στο Ακρωτήρι - Έσβησε μοτοσικλετιστής στην άσφλατο - Λεπτομέρειες

  •  25.04.2026 - 15:53
Απέρριψε την επιστολή κτηνοτρόφων ο ΠτΔ: Αυτός είναι ο λόγος - Στα άκρα η κρίση με απειλές για μπλόκα - Αγελαδοτρόφος υπέστη έμφραγμα

  •  25.04.2026 - 21:49
Φυτιρής ζητά έκθεση γεγονότων για το χάος στη Ριζοελιά - Στο μικροσκόπιο η Αστυνομία

Φυτιρής ζητά έκθεση γεγονότων για το χάος στη Ριζοελιά - Στο μικροσκόπιο η Αστυνομία

  •  25.04.2026 - 22:03
Στα άκρα η σύγκρουση Άλματος - ΔΗΣΥ: «Τι φοβάσαι;» - Αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις στον προεκλογικό αγώνα

  •  25.04.2026 - 18:22
Θρίλερ στη Λευκωσία: Μάχη για τη ζωή δίνει 24χρονος – Έπεσε από απορριμματοφόρο στον Στρόβολο

  •  25.04.2026 - 19:59
Τραμπ: «Χάνεται πάρα πολύ χρόνος στα ταξίδια - Αν θέλουν να μιλήσουν... να τηλεφωνήσουν»

  •  25.04.2026 - 20:52
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι το ρωτούν περισσότερο οι Κύπριες γυναίκες – Δε θα πιστεύεις τι απάντησε

  •  25.04.2026 - 17:39

