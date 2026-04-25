Φυτιρής ζητά έκθεση γεγονότων για το χάος στη Ριζοελιά - Στο μικροσκόπιο η Αστυνομία

Ο αποκλεισμός του δρόμου, που διήρκεσε πάνω από 12 ώρες, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και σημαντική αναστάτωση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για τη χώρα, λόγω της διεξαγωγής της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της Κυπριακής Προεδρίας στην Αγία Νάπα. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να επηρεαστούν μετακινήσεις υψηλών προσώπων, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ευρωπαίοι ηγέτες αναγκάστηκαν να αλλάξουν διαδρομές, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις στις αφίξεις επισήμων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η Αστυνομία και ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο αντιμετώπισης, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επέλθει παράλυση στον αυτοκινητόδρομο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίζεται δυσαρεστημένος από την εικόνα που παρουσιάστηκε.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία υπερασπίζεται τους χειρισμούς της, με τον Εκπρόσωπο Τύπου Βύρωνα Βύρωνος να δηλώνει:

«Επιλέξαμε να το χειριστούμε με ψυχραιμία, να είμαστε παρών για να γίνει σωστός συντονισμός. Δεν επιλέξαμε να κλιμακώσουμε την κατάσταση, η οποία ήταν ευαίσθητη. Εφαρμόσαμε τα εναλλακτικά σχέδια και θεωρούμε ότι πετύχαμε τον σκοπό μας.»

Την ίδια ώρα, η εικόνα στο σημείο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς για ώρες η Αστυνομία φαινόταν να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, που μετέβη στην περιοχή, επιχείρησε να πείσει τους διαμαρτυρόμενους να ανοίξουν τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεχόμενος έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι παρέμειναν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους. Αίσθηση προκάλεσε και η απουσία του Αρχηγού Αστυνομίας από το σημείο.

Η κινητοποίηση έληξε τελικά λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν οι ίδιοι οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, είχαν στηθεί πρόχειρες εγκαταστάσεις με καρέκλες, τραπέζια, ακόμη και φουκούδες, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν παλαιότερες κινητοποιήσεις σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.