Σοβαρό τροχαίο στο Καϊμακλί: Διανομέας στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα - Φωτογραφίες από το σημείο

 25.04.2026 - 22:31
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24 Απριλίου 2026) στην περιοχή Καϊμακλί της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό διανομέα.

Το περιστατικό συμφωνα με το RoadReportCy συνέβη γύρω στις 17:15, όταν μοτοσικλετιστής που εκτελούσε διανομή κινούνταν ευθεία στον δρόμο και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρά άτομα, φέρεται να πραγματοποίησε απότομη στροφή με ταχύτητα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει απευθείας στον διερχόμενο διανομέα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στη μοτοσικλέτα όσο και στο εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές αναστάτωσης, με περαστικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε στο έδαφος.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα σε χέρι και πόδι.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σοβαρές ζημιές στη μοτοσικλέτα και στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου, ενώ αρκετοί πολίτες είχαν συγκεντρωθεί πριν την άφιξη των αρχών για να προσφέρουν βοήθεια.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια σε αστικές περιοχές, ιδιαίτερα για τους διανομείς που κινούνται για πολλές ώρες σε έντονη κυκλοφορία.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να παραμένουν σε εγρήγορση, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια ατυχήματα.

Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, καθώς και την υπερηφάνειά του για την επιτυχή διοργάνωση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η διοργάνωση ενίσχυσε το διεθνές αποτύπωμα της χώρας.

  •  25.04.2026 - 17:15
  •  25.04.2026 - 15:53
  •  25.04.2026 - 21:49
  •  25.04.2026 - 22:03
  •  25.04.2026 - 18:22
  •  25.04.2026 - 19:59
  •  25.04.2026 - 22:18
  •  25.04.2026 - 17:39

