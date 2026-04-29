Αφθώδης πυρετός: Στο κόκκινο η κρίση - Ο ΠτΔ «δείχνει» τα πρωτόκολλα και οι κτηνοτρόφοι απειλούν με μπλόκα

 29.04.2026 - 06:23
Σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο βρίσκεται η διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, καθώς νέα κρούσματα σε σπάνιες κυπριακές φυλές ζώων έρχονται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, την ώρα που οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και οι αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Κρούσματα σε σπάνιες φυλές και ενδεχόμενο εξαίρεσης

Ο εντοπισμός θετικών περιστατικών σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Δρομολαξιά, όπου εκτρέφεται σημαντικό ποσοστό σπάνιων κυπριακών φυλών, όπως τα παχύουρα πρόβατα και οι κόκκινες αγελάδες, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και στους ίδιους τους παραγωγούς.

Ιδιοκτήτης επηρεαζόμενης μονάδας απευθύνθηκε άμεσα στις αρμόδιες αρχές, ακόμη και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την εξαίρεση της εκτροφής του από τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων, επικαλούμενος τη σπανιότητα των φυλών και τη σημασία τους για την κυπριακή αγροτική κληρονομιά.

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, το ενδεχόμενο εξαίρεσης σε τέτοιες περιπτώσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για εξαιρετικά περιορισμένο μέτρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όχι! Ο κανονισμός θέτει ως προϋπόθεση τη γενεσιουργό αιτία που αποτελεί τη βάση στην οποία αποφασίστηκε να παρέχεται αυτή η συγκεκριμένη εξαίρεση…»

Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν αυστηρή απομόνωση των μονάδων, περιορισμό της πρόσβασης προσωπικού, πλήρη έλεγχο των μετακινήσεων και αυστηρό υγειονομικό καθεστώς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού σε γειτονικές εκτροφές.

Διαμαρτυρίες και κυκλοφοριακό χάος

Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταφέρθηκε και στους δρόμους, με τους κτηνοτρόφους να προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αποκλείοντας τον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Ριζοελιάς.

Παρά το γεγονός ότι είχαν τεθεί σαφείς περιορισμοί από την Αστυνομία, σύμφωνα με τους οποίους «δεν επιτρέπεται η αποκοπή ή αποκλεισμός του οδικού δικτύου» και η στάθμευση οχημάτων στις λωρίδες κυκλοφορίας, στην πράξη οι οδηγίες δεν τηρήθηκαν.

Οι διαμαρτυρόμενοι έκλεισαν αρχικά μία και στη συνέχεια όλες τις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, σταθμεύοντας τα οχήματά τους και προκαλώντας πολύωρο κυκλοφοριακό χάος. Δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν, ενώ επηρεάστηκαν ακόμη και μετακινήσεις που σχετίζονταν με την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Αγία Νάπα. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος κατευθυνόταν προς την περιοχή.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται, τα μέλη της Αστυνομίας δεν απέτρεψαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ σε κάποια φάση συνόδευσαν τους διαμαρτυρόμενους μέχρι τον κυκλικό κόμβο.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον αρμόδιο Υπουργό να ζητά εξηγήσεις και έκθεση γεγονότων για τους χειρισμούς της Αστυνομίας, ενώ από πλευράς Αρχηγείου εκφράζεται ικανοποίηση για την επιχειρησιακή διαχείριση.

 Παρέμβαση Χριστοδουλίδη και ευθύνες για τη μη τήρηση μέτρων

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη τήρησης των πρωτοκόλλων, επιρρίπτοντας ευθύνες σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Όπως ανέφερε: «Ο λόγος που ακόμα έχουμε αυτά τα προβλήματα, είναι διότι κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα», υπογραμμίζοντας ότι η μη εφαρμογή των μέτρων οδηγεί σε συνεχιζόμενη διασπορά του ιού.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα οργανωμένα σύνολα και παραμένει δίπλα στους κτηνοτρόφους: «Είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους για το θέμα του αφθώδους πυρετού… καλούμε όλους δημόσια για συνεργασία».

Ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, ενώ προγραμματίστηκε και εσωτερική σύσκεψη για επανεκτίμηση της κατάστασης.

 Αβεβαιότητα και επόμενα βήματα

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, κυρίως σε σχέση με τις θανατώσεις ζώων που, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι όλα θετικά στον ιό.

Οι ίδιοι επιδιώκουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να θέσουν επί τάπητος τις εισηγήσεις τους για τη διαχείριση της κρίσης και τη στήριξη του κλάδου, ενώ δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση με νέα μπλόκα σε κομβικά σημεία.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις, θα κρίνουν τις τελικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα είδαμε όλα: Ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μπήκε στον δρόμο και… «συγκρούστηκε» με όχημα - Δείτε βίντεο
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία
Παραλίγο τραγωδία: Πεντάχρονο παιδάκι τραυματίστηκε σε πισίνα - Δίνει μάχη στο χειρουργείο
Μαχαιρώματα έξω από περίπτερο στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 44χρονος μετά από αντιπαράθεση
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ουρανία Γιάγκου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

 29.04.2026 - 06:19
Επόμενο άρθρο

Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων

 29.04.2026 - 06:26
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

  •  29.04.2026 - 06:19
Αφθώδης πυρετός: Στο κόκκινο η κρίση - Ο ΠτΔ «δείχνει» τα πρωτόκολλα και οι κτηνοτρόφοι απειλούν με μπλόκα

Αφθώδης πυρετός: Στο κόκκινο η κρίση - Ο ΠτΔ «δείχνει» τα πρωτόκολλα και οι κτηνοτρόφοι απειλούν με μπλόκα

  •  29.04.2026 - 06:23
Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων

Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων

  •  29.04.2026 - 06:26
Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  •  29.04.2026 - 06:15
Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο

Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο

  •  29.04.2026 - 06:27
Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πρόσωπο στη Λευκωσία – Τον ψάχνει η Αστυνομία – Δείτε φωτογραφίες

Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πρόσωπο στη Λευκωσία – Τον ψάχνει η Αστυνομία – Δείτε φωτογραφίες

  •  29.04.2026 - 06:36
​Τζόκερ: Ποσό-μαμούθ στην επόμενη κλήρωση – Δείτε πόσα εκατομμύρια μοιράζει μετά το νέο τζακ-ποτ!

​Τζόκερ: Ποσό-μαμούθ στην επόμενη κλήρωση – Δείτε πόσα εκατομμύρια μοιράζει μετά το νέο τζακ-ποτ!

  •  29.04.2026 - 06:39
Τα είδαμε όλα: Ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μπήκε στον δρόμο και… «συγκρούστηκε» με όχημα - Δείτε βίντεο

Τα είδαμε όλα: Ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μπήκε στον δρόμο και… «συγκρούστηκε» με όχημα - Δείτε βίντεο

  •  28.04.2026 - 19:51

