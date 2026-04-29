ΑρχικήΠολιτικήΣυνεχίζεται η διαμάχη Παπαδόπουλου - Μιχαηλίδη: Νέα «πυρά» με φόντο το Κυπριακό - Πέρασε στην αντεπίθεση ο Οδυσσέας
Συνεχίζεται η διαμάχη Παπαδόπουλου - Μιχαηλίδη: Νέα «πυρά» με φόντο το Κυπριακό - Πέρασε στην αντεπίθεση ο Οδυσσέας

 29.04.2026 - 23:13
Δεν λέει να κοπάσει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με τα «πυρά» να συνεχίζονται και τις τοποθετήσεις να ανεβάζουν συνεχώς τους τόνους.

Σε νέα του ανάρτηση, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απευθύνεται προσωπικά στον Νικόλα Παπαδόπουλο, απαντώντας σε όσα του καταλογίστηκαν, τονίζοντας πως οι θέσεις του για το Κυπριακό είναι δημόσιες και ξεκάθαρες εδώ και καιρό. Παράλληλα, κατηγορεί τον ίδιο ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η οικονομία και οι πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ο Μιχαηλίδης κάνει λόγο για επιλεκτική κριτική και καλεί σε πιο ουσιαστικό διάλογο, ενώ αφήνει αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, επισημαίνοντας πως τέτοιες αντιπαραθέσεις πρέπει να κρίνονται από τους πολίτες. Την ίδια ώρα, διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνεχίσει σε προσωπικό επίπεδο την ένταση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω πολιτική σύγκρουση.

Η κόντρα μεταξύ των δύο φαίνεται πως αποκτά νέα δυναμική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις και απαντήσεις που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.

Χριστοδουλίδης: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου «ακρογωνιαίος λίθος» της οικονομίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοοικονομικής μας αρχιτεκτονικής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης το βράδυ της Τετάρτης, απευθυνόμενος σε εκδήλωση για την 30ή επέτειο της ΕΚΚ.

