VIDEO - Μας τρέλανε ο καιρός: Δρόμοι-ποτάμια στη Λευκωσία και εικόνες που θυμίζουν... Ιανουάριο στα ορεινά

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Σαββάτου μετέτρεψαν αρκετές περιοχές του νησιού σε... Βενετία, με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην πιστεύουν στα μάτια τους με όσα κατέγραφαν οι κάμερες των κινητών τους.

​Στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» στο Facebook, το υλικό που αναρτήθηκε «μίλησε» από μόνο του. Η πρωτεύουσα βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.

​Η κατάσταση δεν ήταν διαφορετική και στην ύπαιθρο. Στον Κάτω Πύργο, ο Πλατύς Ποταμός «ξύπνησε» για τα καλά, με τα ορμητικά νερά του να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό αλλά και άκρως χειμωνιάτικο θέαμα, εντελώς ασυνήθιστο για την εποχή που διανύουμε.

​Παράλληλα, όσοι επέλεξαν να κινηθούν στο ορεινό οδικό δίκτυο βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετές εκπλήξεις και παγίδες. Οδηγοί που κατευθύνονταν από τους Καπέδες προς το Μαχαιρά ανέφεραν ότι η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σε όλο το μήκος της διαδρομής. Μάλιστα, στην πλαγιά του βουνού σχηματίστηκε ξαφνικά ένα μικρό, απρόσμενο ρυάκι.