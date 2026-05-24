«Σπάει» τα καλούπια Κύπρια γιαγιά που ψηφίζει στα 105 της χρόνια - «Θέλω να προλάβω να ψηφίσω τον επόμενο Πρόεδρο»

Η κ. Αχιλλέα, που διαμένει στην Τάλα, θα μεταβεί στις 11:30 στην κάλπη, όπως κάνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση όλα αυτά τα χρόνια. «Αφού ντυθώ, θα με πάρει η εγγονή μου, η Σοφία, να πάμε να ψηφίσω», λέει με απλότητα στο ΚΥΠΕ, κρατώντας ζωντανή μια στάση ζωής που δεν λύγισε στον χρόνο.

Άλλωστε, η ίδια είχε δηλώσει και την προηγούμενη φορά που ψήφισε πως επιθυμία της είναι να προλάβει να ψηφίσει και τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για την Κύπρο η ευχή της παραμένει απλή αλλά βαθιά, «ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο».

Η ζωή της είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο της κυπριακής υπαίθρου. Μητέρα οκτώ παιδιών, πέντε γιων και τριών θυγατέρων, σήμερα κρατά γύρω της μια μεγάλη οικογένεια 23 εγγόνια, 40 δισέγγονα και 23 τρισέγγονα.

Ο σύζυγός της, Σοφοκλής Αχιλλέως, με καταγωγή από την Αμαργέτη, διατηρούσε λεωφορείο που μετέφερε κόσμο από την Τάλα και την Έμπα. Έφυγε από τη ζωή πριν από περισσότερα από 27 χρόνια.

Η ίδια αφιέρωσε τη ζωή της στη γη και στην εργασία. Δούλεψε στο θέρος, στις γεωργικές καλλιέργειες, στα χαρούπια, ακόμη και στους δρόμους για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Παράλληλα, λειτουργούσε καφενείο στην κοινότητα της Τάλας, έναν χώρο που έγινε σημείο αναφοράς για το χωριό και τόπος συνάντησης ανθρώπων και ιστοριών.

Σήμερα, ο μικρότερος γιος της, Αλέξανδρος Αχιλλέως, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της, αν και όλα τα παιδιά της την επισκέπτονται για μια αγκαλιά.

Κάποια ζουν μακριά, ένας γιος στην Αγγλία και άλλα παιδιά στη Λευκωσία, στην Χώρα, όπως την αποκαλεί, όμως οι δεσμοί της οικογένειας παραμένουν δυνατοί.

Τη συναντήσαμε καθισμένη δίπλα στη σόμπα, με παιδιά και εγγόνια γύρω της. Μια εικόνα γεμάτη θαλπωρή, σαν να συμπυκνώνει έναν ολόκληρο αιώνα ζωής. Με περηφάνια θυμάται πως έμαθε στα παιδιά της τη δουλειά από μικρή ηλικία, μεταδίδοντας αξίες που κράτησαν όρθια την οικογένεια.

Και πάνω απ’ όλα, δεν κρύβει την αγάπη της για τον τόπο που τη μεγάλωσε: την Τάλα.

Ο τρίτος της γιος, Ντίνος Σοφοκλέους, που ζει στην Πάφο και τη βλέπει συχνά, θυμάται τη σκληρή προσπάθεια της μητέρας τους για να τους αναθρέψει.

«Θυμόμαστε που πήγαινε στη Μεσαορία και θέριζε, που δούλευε στα χαρούπια και στους δρόμους για να μεγαλώσει τα παιδιά της», λέει συγκινημένος. Θυμάται ακόμη και τα χαλούμια που παρασκεύαζε, ενώ εκείνο που θαυμάζει περισσότερο είναι «η αγωνιστικότητα και η εργατικότητά της».

Η εγγονή της, Σοφία Γεωργίου, εκείνη που θα τη συνοδεύσει στην κάλπη, θυμάται το καφενείο της γιαγιάς της και τα παιδιά που έτρεχαν εκεί για να τη συναντήσουν.

«Ήταν μια βασανισμένη γυναίκα», λέει συγκινημένη.

Θυμάται ακόμη τον παππού της με το παλιό λεωφορείο, ενώ από τη γιαγιά της έμαθε την παρασκευή των φλαούνων και των λουκάνικων, γεύσεις και παραδόσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Αναφέρει επίσης πως η γιαγιά της αγαπά τα όσπρια, αποφεύγει τα κρέατα και πίνει πολύ νερό.

Ο μικρότερος γιος της, Αλέξανδρος Αχιλλέως, που τη φροντίζει καθημερινά, ομολογεί πως από τη μητέρα του έμαθε πολλά, ακόμη και να γίνει καλός μάγειρας.

Εκείνο όμως που τον συγκινεί περισσότερο δεν είναι μόνο όσα δίδαξε με τα χέρια της, αλλά όσα δίνει με την ψυχή της, τη δύναμη, την αγάπη για την οικογένεια και την πίστη στον Θεό.

Η 105χρονη αγαπά να εκκλησιάζεται και παραμένει βαθιά πιστή. Μεταξύ άλλων μίλησε και για τον συγγενή της τον διάσημο συνθέτη και τραγουδιστή Κατ Στίβεν, που έκανε σπουδαία καριέρα στην Αγγλία, ασπάστηκε τον ισλαμισμό και μετονομάστηκε σε Γιουσέφ Ισλάμ. Όπως μας αποκάλυψε η κ. Αργυρή, ο πατέρας του και η μητέρα της ήταν αδέρφια.

Το αγαπημένο τραγούδι που μας τραγούδησε είναι «στο πάνω μάνα το χωριό, στο πάνω μάνα το χωριό στην εκκλησιά πιο πέρα που χει ραγίσει την καρδιά μια χήρα θυγατέρα».

Και σήμερα, κρατώντας μέσα της έναν αιώνα μνήμης, κόπου και προσφοράς, θα περάσει ξανά το κατώφλι της κάλπης στην Τάλα, όχι μόνο ως η γηραιότερη ψηφοφόρος της Πάφου, αλλά ως ένα ζωντανό σύμβολο επιμονής, οικογένειας και ιστορίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ