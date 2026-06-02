Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Εντοπίστηκαν 73 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από ψυγείο μέχρι ασύρματο ηχείο - Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν 73 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από ψυγείο μέχρι ασύρματο ηχείο - Δείτε λίστα

 02.06.2026 - 20:27
Προσοχή: Εντοπίστηκαν 73 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από ψυγείο μέχρι ασύρματο ηχείο - Δείτε λίστα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Συστήματος Safety Gate (το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μη εδώδιμα προϊόντα), πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 25/05/26 (Δελτίο 21) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 73 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 73 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 32 προϊόντα
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 16 προϊόντα
Τμήμα Περιβάλλοντος: 8 προϊόντα
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 7 προϊόντα
Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 5 προϊόντα
Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 3 προϊόντα
Υγειονομικές Υπηρεσίες: 1 προϊόν
Υπηρεσία Μεταλλείων: 1 προϊόν

Όλες οι πληροφορίες για τα 73 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, παρατίθενται πιο κάτω.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις-Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη
Ανόρθωση: Έληξε η προθεσμία - Αυτός είναι ο συνδυασμός που πάει στη Γενική Συνέλευση
Οι Μικροί ήρωες «αποχαιρετούν» τον Αλέξανδρο: «Ήταν ένας μικρός αλλά τόσο μεγάλος ήρωας - Πάλεψε με απίστευτο θάρρος»
Θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

 02.06.2026 - 20:00
Επόμενο άρθρο

Ανόρθωση: Έληξε η προθεσμία - Αυτός είναι ο συνδυασμός που πάει στη Γενική Συνέλευση

 02.06.2026 - 20:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα Τρίτη 2/6 αργά το απόγευμα στην Αστάνα, του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη του, την πρώτη που Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 19:35
Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

  •  02.06.2026 - 12:37
Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

  •  02.06.2026 - 17:23
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

  •  02.06.2026 - 19:08
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 20:00
Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  02.06.2026 - 16:35
«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

  •  02.06.2026 - 18:30
Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

  •  02.06.2026 - 18:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα