Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

 02.06.2026 - 19:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα Τρίτη 2/6 αργά το απόγευμα στην Αστάνα, του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη του, την πρώτη που Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

Στο αεροδρόμιο της Αστάνα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης του Καζακστάν κ. Zhaslan Madiyev, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Arman Issetov, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος της Αστάνα κ. Yerik Meyirkhanov, καθώς και οι Πρέσβεις των δύο χωρών κ. Πέτρος Νακούζης και κ. Nikolay Zhumakanov.

Αύριο το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ, ανάμεσα σε άλλα, θα χαιρετίσει το επιχειρηματικό φόρουμ ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν στο Καζακστάν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού, o Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, κ. Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη
Ανόρθωση: Έληξε η προθεσμία - Αυτός είναι ο συνδυασμός που πάει στη Γενική Συνέλευση
Οι Μικροί ήρωες «αποχαιρετούν» τον Αλέξανδρο: «Ήταν ένας μικρός αλλά τόσο μεγάλος ήρωας - Πάλεψε με απίστευτο θάρρος»
Θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέσπασε πυρκαγιά στη Ψημολόφου - Παρανάλωμα του πυρός χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα

 02.06.2026 - 19:25
Επόμενο άρθρο

Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

 02.06.2026 - 20:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 19:35
Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

  •  02.06.2026 - 12:37
Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

  •  02.06.2026 - 17:23
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

  •  02.06.2026 - 19:08
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 20:00
Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  02.06.2026 - 16:35
«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

  •  02.06.2026 - 18:30
Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

  •  02.06.2026 - 18:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα